L’incident fait suite à plusieurs autres affrontements entre des avions américains et russes au cours des dernières semaines

L’armée américaine a accusé les pilotes russes de « harcèlement » Des drones américains survolant la Syrie, revendiquant plusieurs avions engagés dans « téméraire » comportement et a forcé les drones à prendre des mesures d’évitement. Le Pentagone a publié des images censées montrer la rencontre.

Air Forces Central, la composante aérienne du Commandement central américain (CENTCOM), a publié mercredi un communiqué alléguant « dangereux et non professionnel » volant par les jets russes alors qu’ils interagissaient avec plusieurs drones Reaper.

« Alors que trois drones américains MQ-9 effectuaient une mission contre des cibles de l’Etat islamique, trois avions de chasse russes ont commencé à harceler les drones. Contre les normes et protocoles établis, les jets russes ont largué plusieurs fusées éclairantes devant les drones, forçant nos avions à effectuer des manœuvres d’évitement. Le lieutenant-général Alex Grynkewich, chef de l’Air Forces Central, a déclaré dans le communiqué de presse.

Le commandement a ensuite publié une vidéo de l’accrochage, avec ce qui semble être un avion russe vu lancer des fusées éclairantes près des drones, laissant des traînées de fumée descendantes.

Bien que non capturé dans les images, Grynkewich a ajouté qu’un pilote russe avait positionné son jet devant un UAV et « engagé [its] postcombustion, réduisant ainsi la capacité de l’opérateur à exploiter l’avion en toute sécurité. » Il a ensuite exhorté les forces russes en Syrie à « Cessez ce comportement imprudent et respectez les normes de comportement attendues d’une armée de l’air professionnelle. »

La rencontre fait suite à plusieurs incidents similaires dans le ciel au-dessus de la Syrie cette année, Grynkewich ayant déclaré au Wall Street Journal qu’il y avait eu 60 affrontements distincts entre mars et avril seulement. Le mois dernier, CENTCOM a annoncé qu’il répondrait par un nouveau déploiement de F-22 Raptors dans la région, citant « un comportement de plus en plus dangereux et non professionnel de la part des avions russes. »















Moscou a également accusé Washington de vols dangereux en Syrie. En mai, le contre-amiral Oleg Gurinov, directeur adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes en Syrie, a déclaré que les avions de combat américains continuaient de commettre « violations flagrantes » des protocoles de déconfliction établis.

« Les pilotes de l’US Air Force continuent d’activer les systèmes d’armes lorsqu’ils s’approchent dans les airs avec des avions des forces aérospatiales russes effectuant des vols prévus dans l’est de la Syrie », il ajouta.

Un autre épisode impliquant des jets militaires russes et des drones américains Reaper en mars a vu l’avion américain avancé plonger dans la mer Noire. Alors que les responsables américains ont également déclaré que l’incident était un autre cas de vol imprudent, Moscou a nié avoir frappé le drone. Les pilotes russes ont ensuite été personnellement décorés par le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, qui les a félicités pour avoir empêché un « violation par le drone américain MQ-9 » dans un espace aérien fermé.