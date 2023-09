Le Pentagone déblaye la jungle pour construire une nouvelle base près de la Chine

Washington cherche à étendre son réseau d’installations militaires à travers l’Asie

L’US Air Force est en train de détruire des pans de jungle pour faire place à de nouveaux aérodromes, a déclaré un haut commandant, soulignant que cette décision faisait partie des plans visant à renforcer les forces américaines dans l’Indo-Pacifique.

S’adressant aux journalistes lors d’un événement organisé par l’Association des forces aériennes et spatiales, le général Kenneth Wilsbach, commandant des forces aériennes du Pacifique, a décrit les efforts visant à remettre à neuf les anciennes bases aériennes américaines, notamment une installation datant de la Seconde Guerre mondiale à Tinian, une petite île près de Guam.

« Nous allons nettoyer la jungle [on Tinian, and] nous allons y refaire certaines surfaces pour avoir une base Agile Combat Employment assez grande et très fonctionnelle, une base supplémentaire pour pouvoir opérer et nous avons plusieurs autres projets comme celui-là dans la région que nous je vais m’en occuper, « Wilsbach a déclaré lundi.

Pour atteindre cet objectif, l’Armée de l’Air a demandé un financement supplémentaire aux législateurs dans son projet de budget 2024, a ajouté le général, affirmant que les nouvelles bases feraient partie d’un « en étoile » réseau à travers l’Asie destiné à « dissuader » Pékin.

« Chaque aérodrome supplémentaire à partir duquel je peux opérer… en cas d’urgence, de crise ou de conflit est un autre aérodrome que la Chine doit mettre dans ses dossiers de ciblage, puis lui allouer des ressources, ce qui dilue sa capacité à nous fermer complètement. » il a continué.

Même si le président Joe Biden a récemment déclaré que son administration ne cherchait pas à « contenir la Chine » Les responsables américains ont qualifié à plusieurs reprises la République populaire américaine de principal rival de la République populaire américaine. Depuis qu’il a pris ses fonctions en 2021, Biden a approuvé les transits quasi mensuels des navires de guerre américains dans le détroit contesté de Taiwan, tandis que le Pentagone s’efforce d’étendre considérablement sa présence dans la région Asie-Pacifique.

Citant les progrès des capacités militaires chinoises, Wilsbach a déclaré que l’Armée populaire de libération avait « s’est beaucoup amélioré au cours des dernières décennies » arguant que Washington doit « améliorer l’avantage en matière de guerre ; posture de théâtre avancée; renforcer les alliances et les partenariats ; et façonner l’environnement de l’information » afin de suivre.

« Nous voulons continuer à évoluer afin de renforcer nos capacités de combat avec pour objectif principal de dissuader la violence dans l’Indo-Pacifique, mais si cette dissuasion ne fonctionne pas, nous devons être prêts à pouvoir gagner. Et donc la façon dont nous y parviendrons consiste à moderniser notre force », il a dit.

Située sur une île à environ 180 kilomètres au nord de Guam, l’installation militaire de Tinian servait auparavant de plus grande base de bombardiers B-29 américains pendant la Seconde Guerre mondiale et accueille depuis lors des jeux de guerre périodiques de la Marine et de la Marine. Washington possède une base navale majeure à Guam, une île stratégique au cœur du Pacifique.