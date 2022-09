Le Pentagone courtise l’Inde au milieu des tensions chinoises

Les États-Unis visent à renforcer leurs liens militaires avec New Delhi, accusant Pékin de contester “l’ordre international fondé sur des règles”

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a organisé une réunion lundi au Pentagone avec le ministre indien des Affaires extérieures, Subrahmanyam Jaishankar, pour discuter des moyens d’approfondir leur coopération bilatérale en matière de défense. Les officiels “ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble en tant que partenaires inébranlables pour faire avancer la vision commune des États-Unis et de l’Inde pour un Indo-Pacifique libre, ouvert et inclusif”, dit le Pentagone.

Le principal défi à cette vision – du moins selon Washington – est la Chine, qui a déclenché des conflits territoriaux avec diverses nations de la mer de Chine méridionale. Pékin s’est également engagé à se réunifier avec Taïwan, qu’il considère comme une province séparatiste. La Chine et les États-Unis se sont de plus en plus affrontés au sujet de Taïwan ces derniers mois, en particulier après la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi sur l’île autonome en août, une décision que Pékin considérait comme une atteinte à sa souveraineté. La Chine a répondu en coupant les liens militaires et climatiques avec Washington et en organisant des exercices militaires dans le détroit de Taiwan.

“La sécurité régionale est particulièrement importante en ce moment, en raison du bellicisme croissant de la Chine, en particulier vis-à-vis de Taïwan”, dit Austin. “Ces derniers mois, nous avons vu la RPC intensifier ses efforts pour remettre en cause l’ordre international fondé sur des règles.”

Austin a ajouté que les États-Unis et l’Inde sont confrontés « des défis persistants à la paix, à la sécurité et à la prospérité dans le monde ». Il a également critiqué Pékin pour avoir refusé de condamner et d’isoler la Russie à propos du conflit ukrainien.

“La Chine continue de soutenir la Russie – une nation qui cherche également à renverser l’ordre fondé sur des règles – au milieu de son invasion non provoquée et cruelle de l’Ukraine”, dit Austin.

Cependant, les États-Unis ont également été incapables de persuader New Delhi de cesser de faire des affaires avec la Russie. En fait, l’Inde a fortement augmenté ses importations de pétrole et de charbon en provenance de Russie cette année. Un responsable du département d’État américain a déclaré aux journalistes la semaine dernière que Washington était en “Profond” des entretiens avec des responsables indiens sur la dépendance du pays sud-asiatique à l’énergie et à l’armement russes.

Jaishankar a minimisé l’aspect ukrainien de la réunion de lundi en disant : “Je partage avec vous que la situation mondiale est devenue beaucoup plus difficile cette année [due to] diverses raisons, l’Indo-Pacifique en particulier. Il est important que la stabilité, la sécurité et la prospérité de l’Indo-Pacifique soient assurées. Cela se fait mieux, entre autres, par la coopération entre deux pays.

Austin a accueilli le ministre indien de la Défense Rajnath Singh au Pentagone en avril et s’est entretenu avec Singh par téléphone au début du mois. Alors que les deux parties disaient que l’appel était “productif,” Singh a déposé une plainte concernant un récent accord américain visant à prolonger la durée de vie des avions de chasse F-16 du Pakistan.