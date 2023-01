Le Pentagone confirme un nouveau type de véhicule de combat pour l’Ukraine — RT World News

Un nouveau paquet d’armes massif ne répond toujours pas aux demandes de Kiev pour une armure plus lourde

Le gouvernement des États-Unis a autorisé une aide militaire supplémentaire de 2,5 milliards de dollars pour l’Ukraine, y compris des milliers de roquettes et d’obus d’artillerie, ainsi que la toute première livraison de véhicules de combat Stryker.

Le Pentagone a annoncé jeudi le nouveau paquet d’armes, marquant le trentième retrait des stocks du ministère de la Défense depuis que le conflit en Ukraine a éclaté l’année dernière. En plus de 90 Strykers et d’une variété d’autres véhicules blindés, Washington fournira 95 000 obus d’artillerie de 105 millimètres, des munitions supplémentaires pour la plate-forme de lancement de fusées multiples HIMARS, un nombre indéterminé de cartouches pour le National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) et huit systèmes de défense aérienne Avenger, entre autres équipements.

En service depuis 2002, le Stryker à huit roues peut être équipé d’une gamme d’armements principaux selon le modèle, y compris la mitrailleuse M2, le lance-grenades MK19 ou le chaingun MK44 Bushmaster de 30 mm. Le Pentagone n’a pas précisé quelle variante Kiev recevrait, notant seulement que les 90 Strykers seraient livrés avec 20 rouleaux anti-mines.















Le ministère de la Défense a déclaré qu’il enverrait également 59 véhicules de combat Bradley, ajoutés aux 50 déjà autorisés au début du mois. Les responsables ont surnommé la plate-forme un “tueur de chars” car il est monté avec des missiles TOW antiblindés, et ont suggéré qu’il pourrait être utile dans de futures offensives contre les forces russes. 590 autres missiles TOW ont été inclus dans le paquet d’armes de jeudi, portant le total à 2 590.

Bien que Washington ait approuvé plus de 27 milliards de dollars d’aide militaire directe à Kiev au cours de l’année dernière, les responsables ukrainiens ont continué à demander des armes plus puissantes, telles que le char de combat principal M1 Abrams. L’administration Joe Biden n’a pas encore bougé sur cette demande, mais certains partenaires occidentaux sont de plus en plus disposés à fournir des armes similaires, le Royaume-Uni promettant d’envoyer un escadron de chars Challenger 2 plus tôt cette semaine.

Berlin a également subi des pressions pour fournir ses propres chars de combat Leopard, mais a jusqu’à présent refusé de le faire, empêchant également d’autres pays d’expédier le véhicule de fabrication allemande en Ukraine.















Les membres de l’OTAN et certains États de l’UE doivent tenir une réunion en Allemagne vendredi pour discuter de la possibilité d’armes plus lourdes pour Kiev, bien qu’il reste difficile de savoir si les différends concernant les chars ont été résolus. Selon une source gouvernementale allemande citée par Reuters, Berlin ne lèvera ses objections à l’envoi de Leopards qu’après que Washington aura accepté de fournir le M1 Abrams.

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises contre la poursuite de l’aide militaire occidentale à l’Ukraine, insistant sur le fait qu’elle ne ferait qu’aggraver et prolonger le conflit. Suite à l’annonce par Londres de l’envoi de chars lundi, le Kremlin a déclaré que les véhicules “brûlera comme le reste [of the weapons]”, insistant sur le fait qu’ils ne changeraient pas la situation sur le champ de bataille.