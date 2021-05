Le Pentagone confirme que les images d’OVNIS GAGNANT autour des navires de guerre de l’US Navy sont authentiques – RT USA News

Les images d’un radar montrant plus d’une douzaine d’objets volants non identifiés se déplaçant à grande vitesse et envahissant un navire de guerre américain sont authentiques, a confirmé un responsable du ministère de la Défense, après la diffusion de la vidéo par un passionné d’OVNI.

« Je peux confirmer que la vidéo que vous avez envoyée a été prise par le personnel de la Marine », un porte-parole du Pentagone Raconté NBC après la publication d’une vidéo par le cinéaste Jeremy Corbell. La séquence, montrant l’écran radar d’un navire de la marine américaine, montre un total de 14 objets non identifiés apparaissant.

Les voix de marins perplexes peuvent être entendues en arrière-plan alors que l’équipage discute apparemment de l’étrange observation. On peut entendre certains d’entre eux dire « ils vont vite » alors que l’équipage cherchait à marquer la distance et le relèvement des objets.

L’incident a été inclus dans le « examens en cours » de la Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF), un programme de renseignement naval établi pour collecter des rapports d’observations mystérieuses, a confirmé le responsable du Pentagone, tout en disant que « pas d’informations suplémentaires » sur cette situation pourrait être publié.

Corbell – connu pour ses films documentaires largement axés sur les ovnis et la divulgation gouvernementale – a déclaré que la vidéo avait été prise au CIC (Combat Information Center) de l’USS Omaha le 15 juillet 2019 quelque part au large de la côte californienne près de San Diego. Il a également dit qu’au moins un des objets observés est entré dans l’eau à un moment donné dans un développement similaire à ceux précédemment rapportés par les marins américains, qui ont vu des ovnis au-dessus de la mer.

L’amateur d’OVNI a également affirmé qu’un sous-marin a été utilisé pour rechercher la zone où l’un des objets est descendu dans l’eau mais qu’aucune trace de l’OVNI n’a été trouvée. « La preuve la plus impressionnante dont nous avons été témoins était leur endurance. L’événement a duré plus d’une heure et tous les contacts ont tout simplement disparu. Nous n’avons jamais été en mesure de discerner où ils sont partis », a déclaré un membre d’équipage de l’USS Omaha, selon Corbell.





Le cinéaste a également déclaré au Daily Star que, selon les données qu’il a obtenues, la Marine a rencontré jusqu’à 100 ovnis en un mois seulement en 2019. « Il m’a été rapporté qu’il y avait 50 à 100 personnes non identifiées qui grouillaient sur de nombreux navires. À la radio, ils se parlaient et avaient des types de contacts similaires », il a dit.

C’est la deuxième séquence que Corbell a publiée au cours des dernières semaines. À la mi-mai, il a publié une autre vidéo divulguée que le Pentagone a depuis confirmée comme authentique. Cette vidéo montrait un objet rond survolant la côte californienne avant de plonger brusquement dans l’eau.

Les publications arrivent alors que les agences de renseignement américaines préparent un rapport officiel sur les ovnis. L’Intelligence Authorization Act for the Fiscal Year 2021, signé par l’ancien président Donald Trump en décembre, contient une demande d’analyse détaillée des données et des renseignements sur les ovnis collectés par l’Office of Naval Intelligence, l’UAPTF et le FBI.

Le rapport devrait être présenté au Comité sénatorial du renseignement en juin.





