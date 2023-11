Le Pentagone confirme quatre nouvelles attaques contre des bases américaines après une frappe aérienne défensive

Les troupes américaines ont été touchées à quatre reprises par des groupes soutenus par l’Iran au Moyen-Orient après une frappe américaine mercredi contre une installation iranienne en Syrie.

La secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré jeudi que les États-Unis avaient été attaqués 46 fois depuis le 17 octobre, à la suite du déclenchement d’une guerre majeure entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas.

Cela comprend 24 attaques en Irak et 22 en Syrie, a déclaré Singh. Les attaques ont toutes impliqué des drones explosifs et des roquettes.

“Si ces attaques se poursuivent contre notre personnel, nous n’hésiterons pas à réagir à nouveau au moment et à l’endroit de notre choix”, a déclaré Singh aux journalistes lors d’un point de presse.

Au total, 56 soldats ont été blessés lors des attaques, mais la plupart sont des blessures mineures et tous les militaires ont depuis repris leurs fonctions, selon le Pentagone.

Les dernières attaques font suite à une frappe aérienne américaine mercredi, qui a détruit une importante installation d’armement en Syrie utilisée par le Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien et des militants soutenus par l’Iran.

Singh a déclaré que la frappe avait causé des dégâts importants aux installations de stockage.

« Nous avons réussi à rendre ce bâtiment quasiment inutilisable », a-t-elle déclaré.

La frappe de mercredi a eu lieu après que les Houthis, également soutenus par l’Iran, ont abattu un drone MQ-9 Reaper au large des côtes du Yémen.

Les États-Unis ont renforcé leur présence au Moyen-Orient à la suite de la guerre entre Israël et le Hamas et ont également frappé un site militant soutenu par l’Iran fin octobre.

Mais le conflit en cours a suscité la fureur au Capitole, où les républicains ont reproché à l’administration Biden de ne pas avoir arrêté les attaques.

« Le message adressé aux terroristes doit être clair : les attaques contre les militaires, les biens et les intérêts américains ne seront pas tolérées », a déclaré le représentant Mike Rogers (R-Ala.), président du House Armed Services Committee. a déclaré dans un communiqué. « Frapper une installation de stockage ne devrait pas être la réponse finale des États-Unis »

Singh a déclaré que les États-Unis menaient des réponses « proportionnées » mais ne cherchaient pas à aggraver le conflit, alors que la mission principale était de garantir que la guerre entre Israël et le Hamas ne s’étende pas.

« Nous voulons nous assurer que nous pouvons contenir ce conflit entre Israël et le Hamas et nous n’avons pas vu ce conflit s’élargir », a-t-elle déclaré. “Nous envoyons un message et je pense que le message a été reçu.”