Sur ordre du président Donald Trump, la plupart des quelque 700 soldats américains actuellement en Somalie se retireront entièrement ou seront déplacés vers les pays voisins d’ici début 2021, a confirmé le ministère de la Défense dans un communiqué.

«Le président des États-Unis a ordonné au ministère de la Défense et au Commandement des États-Unis pour l’Afrique de repositionner la majorité du personnel et des actifs hors de Somalie d’ici au début de 2021», a déclaré vendredi le Pentagone, après que le Wall Street Journal ait annoncé la nouvelle.

On ne sait pas combien de soldats rentreront chez eux, et combien se déplaceront vers le Kenya et Djibouti voisins et continueront de s’aventurer en Somalie dans le cadre de la lutte contre le groupe terroriste Al-Shabaab.

«Les forces qui se repositionnent depuis la Somalie se déplacent vers des pays partenaires ailleurs dans la région pour accomplir leurs missions», a déclaré un porte-parole du Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM) au correspondant de Fox News au Pentagone. «L’armée américaine ne se retire pas d’Afrique de l’Est.»

Les troupes américaines ont opéré en Somalie au cours des 13 dernières années dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, cherchant à soutenir le gouvernement de Mogadiscio contre l’affilié d’Al-Qaïda Al-Shabaab et plus tard les groupes qui ont promis leur fidélité à l’État islamique (EI, anciennement ISIS ).

Le retrait pas tout à fait de la Somalie semble faire partie de la poussée plus large de Trump pour mettre fin aux guerres « sans fin » des États-Unis au Moyen-Orient. Après que le démocrate Joe Biden ait été déclaré vainqueur par les médias des élections du 3 novembre – que Trump conteste devant les tribunaux – le haut envoyé américain de la coalition anti-EI a admis avoir induit le président en erreur sur le nombre de soldats en Syrie.

Quelques semaines après les élections, Trump a limogé le secrétaire à la Défense Mark Esper et plusieurs hauts fonctionnaires, le remplaçant par le secrétaire par intérim Chris Miller et une équipe d’assistants du Conseil de sécurité nationale qui ont partagé sa vision politique. Esper se serait opposé à un retrait de la Somalie, suggérant à la place un retrait de la présence américaine depuis l’Afrique subsaharienne.

La Somalie s’est effondrée dans la guerre civile en 1991, alors que les clans qui ont renversé le gouvernement militaire du général Mohamed Siad Barre se sont disputés. L’intervention américaine initiale visant à protéger les soldats de la paix de l’ONU fournissant une aide humanitaire aux civils a abouti à un affrontement avec l’une des factions en guerre et à la bataille de Mogadiscio en octobre 1993. Les États-Unis ont quitté la Somalie en mars 1995, pour revenir dix ans plus tard dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme».

