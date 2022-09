Plus d’informations sont nécessaires avant qu’il ne soit possible de dire qui est derrière l’incident, a déclaré le secrétaire américain à la Défense.

Il est trop tôt pour spéculer sur les responsables des fuites de gaz dans les gazoducs Nord Stream, a déclaré vendredi le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, ajoutant qu’une enquête approfondie sur la question devait être menée.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Hawaï, le chef du Pentagone a refusé de blâmer qui que ce soit pour l’incident impliquant les gazoducs russes.

“En ce qui concerne l’attaque – ou les dommages au pipeline, à ce stade, je pense qu’il y a beaucoup de spéculations“, et jusqu’à ce qu’une enquête complète soit effectuée, personne ne pourra dire avec certitude ce qui s’est passé, a-t-il déclaré.

Austin a noté qu’il avait discuté des fuites avec son homologue danois, étant donné que l’incident s’était produit près de l’île de Bornholm, au Danemark, ajoutant qu’il faudra plusieurs jours aux Danois pour “faites venir la bonne équipe pour examiner les sites et essayez vraiment de déterminer… ce qui s’est passé.”

“Jusqu’à ce que nous obtenions de plus amples informations ou que nous soyons en mesure de faire une analyse plus approfondie, nous ne spéculerons pas sur qui pourrait être responsable,», a-t-il répété, signalant que les États-Unis ont proposé de fournir une assistance.

Lundi, le Danemark a signalé des fuites des pipelines qui relient l’Allemagne et la Russie sous la mer Baltique, après que l’opérateur a signalé une perte de pression sur les deux Nord Stream 1 et 2. Les autorités danoises et suédoises ont déclaré plus tard qu’il y avait eu une série d’accidents sous-marins. explosions près de Bornholm. Au total, quatre fuites de gaz ont été détectées dans le système Nord Stream.

Certains responsables occidentaux ont déclaré que l’incident pourrait avoir été causé par un sabotage, une déclaration largement reprise par l’attaché de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a décrit les fuites comme une probable “acte terroriste“ce qui n’aurait probablement pas été possible”sans l’intervention d’un quelconque pouvoir étatique.”

Les responsables des deux côtés ont réservé leur jugement sur qui est responsable de l’incident.

L’Allemagne aurait enquêté sur les fuites comme une attaque, menée soit par les forces pro-ukrainiennes, soit par la Russie elle-même dans le cadre d’une éventuelle opération sous fausse bannière pour donner une mauvaise image de Kiev.

Jeudi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a rejeté les allégations selon lesquelles la Russie serait à l’origine de l’incident. Elle a noté que cet été, l’OTAN était engagée dans des activités militaires à proximité de l’endroit où les fuites ont été découvertes, ajoutant que cela aurait pu présenter un intéressant “occasion» pour le bloc.

Zakharova a également exhorté Washington à fournir une explication et «avouer» à la vérité, affirmant que les États-Unis avaient laissé ce travail à l’ancien ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski, qui avait auparavant « remercié » les États-Unis d’avoir détruit l’oléoduc.