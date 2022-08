La priorité est maintenant de fournir à Kiev des munitions pour qu’elle puisse rester dans le combat avec la Russie, a déclaré le sous-secrétaire américain à la Défense.

Les États-Unis semblent réticents à fournir d’autres lance-roquettes multiples HIMARS à l’Ukraine, à en juger par la dernière déclaration du sous-secrétaire à la Défense Colin Kahl, qui a déclaré que l’accent était désormais mis sur la fourniture de munitions pour les systèmes précédemment livrés.

“Nous avons envoyé 16 systèmes HIMARS, ce qui est en fait beaucoup”, Kahl a déclaré lors d’un briefing lundi, lorsqu’on lui a demandé si le Pentagone avait atteint la limite de matériel militaire qu’il pouvait livrer à Kiev.

Il a noté que le Royaume-Uni avait également fourni à l’Ukraine trois unités HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) et que l’Allemagne avait promis d’en envoyer trois autres, à utiliser dans le conflit de Kiev avec Moscou.

“Donc, notre évaluation est en fait que les Ukrainiens s’en sortent plutôt bien en termes de nombre de [HIMARS] systèmes… Et la même chose est vraie sur le front des obusiers M777 où nous avons vraiment fourni un très grand nombre de systèmes », dit le sous-secrétaire.

“Pour le moment, la priorité est de s’assurer que les Ukrainiens ont les munitions pour les garder dans le combat”, a-t-il ajouté. Kahl a ajouté.

Les munitions pour les lanceurs HIMARS étaient au cœur du dernier programme d’aide militaire d’un milliard de dollars pour l’Ukraine, annoncé lundi par les États-Unis.

Il y a eu des rapports contradictoires sur le nombre de lanceurs HIMARS actuellement utilisés en Ukraine. Moscou affirme que ses forces en ont détruit six, tandis que Kiev et Washington affirment que tous les systèmes fournis restent intacts.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.