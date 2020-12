Les vaccinations sont volontaires car le vaccin Pfizer sera initialement mis à disposition pour une utilisation d’urgence. Les vaccins pourraient plus tard devenir obligatoires une fois les vaccins entièrement approuvés par la Food and Drug Administration, ont déclaré des responsables.

Plusieurs dizaines de dirigeants du Pentagone, dont le secrétaire à la Défense par intérim Christopher Miller, et le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, feront partie de ceux qui se feront vacciner rapidement, a déclaré le porte-parole du Pentagone, Jonathan Hoffman. Certains de ces dirigeants se feront vacciner en public pour montrer la confiance du Pentagone dans la sécurité du vaccin, a-t-il déclaré.

Le Pentagone recevra initialement un peu moins de 44 000 doses de vaccin, a-t-il déclaré. Le moment dépend du moment où la FDA donne le feu vert pour la distribution et l’utilisation du vaccin Pfizer.

Dans leur examen initial du vaccin Pfizer cette semaine, les scientifiques de la FDA ont confirmé qu’il offre une protection solide, ouvrant la voie au gouvernement pour donner le feu vert au plus grand effort de vaccination de l’histoire du pays. Des conseillers indépendants de la FDA devaient se rencontrer jeudi pour déterminer si les preuves étaient suffisamment solides pour recommander la vaccination à des millions d’Américains. Une décision finale de la FDA et les premiers coups de feu pourraient suivre dans quelques jours.

La série initiale de 43 875 doses du vaccin Pfizer sera livrée en quantités variables dans 16 sites, et la distribution sera plus tard considérablement étendue pour atteindre tous les militaires et civils du ministère de la Défense à mesure que de nouvelles doses seront disponibles.