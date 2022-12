Le Pentagone clarifie sa position sur les extraterrestres

Il n’y a actuellement aucune preuve que des extraterrestres atterrissent ou s’écrasent sur notre planète, a déclaré le sous-secrétaire à la Défense

Un nouvel organisme mis en place par le Pentagone pour enquêter sur les observations signalées d’OVNIS n’a jusqu’à présent trouvé aucune preuve de vie extraterrestre, a déclaré le département américain de la Défense.

Le bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines (AARO), qui a été créé en juillet pour suivre les objets non identifiés dans le ciel, l’espace et sous l’eau, et pour évaluer toute menace à la sécurité qu’ils pourraient poser, a reçu “plusieurs centaines” de rapports supplémentaires de phénomènes inexpliqués, a déclaré vendredi le chef de l’organisme, le Dr Sean Kirkpatrick, aux journalistes.

Cependant, selon le sous-secrétaire à la défense pour le renseignement Ronald Moultrie, les experts de l’AARO “Je n’ai rien vu qui nous amènerait à croire que l’un des objets que nous avons vus est d’origine extraterrestre.”

“Je n’ai rien vu… suggérant qu’il y a eu une visite extraterrestre ou un accident extraterrestre”, Moultrie a ajouté.

Le sous-secrétaire a également déclaré que les États-Unis considéraient tout “système non autorisé” dans son espace aérien pour être “une menace pour la sécurité”.

Kirkpatrick et Moultrie ont refusé de révéler combien des quelque 400 cas sous enquête ont déjà été identifiés. Des informations plus détaillées sont promises, à publier dans un rapport dédié du Bureau du directeur du renseignement national.

Kirkpatrick a également déclaré que l’AARO travaillait à étendre sa capacité à identifier les ovnis, y compris à recalibrer les capteurs, et à se coordonner avec le Pentagone et la communauté du renseignement américain pour obtenir les signatures de la technologie américaine afin de résoudre les conflits d’observations.

Les ovnis ont été un sujet brûlant à Washington ces derniers mois, après que le Congrès américain a tenu sa première audience sur la question en plus d’un demi-siècle. Les législateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les objets non identifiés pourraient être des extraterrestres ou une nouvelle technologie exploitée par la Chine, la Russie ou un autre adversaire potentiel.