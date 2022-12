Le Pentagone cite des risques de fraude avec l’aide de l’Ukraine – médias

Une agence du département américain de la Défense serait à l’affût d’un éventuel “détournement vers le marché noir” de l’aide à Kiev

L’ampleur massive de l’aide militaire américaine à l’Ukraine aurait mis une agence d’application de la loi du Pentagone en état d’alerte pour la vente au marché noir d’armes de Washington et d’autres fraudes potentielles.

Alors que les approbations d’aides américaines à Kiev sont en passe d’atteindre 100 milliards de dollars cette année, le Service d’enquête criminelle de la Défense (DCIS) du Pentagone surveille les signes d’inconduite dans la manière dont les armes sont achetées et utilisées, a rapporté mercredi Defense News. Les craintes de fraude découlent en partie de la nécessité pour le Pentagone de signer des contrats de manière accélérée.

“Le risque est très réel du fait que nous avons affaire à un volume incroyable d’articles, dont beaucoup ont des capacités de combat, et nous le faisons très rapidement”, a-t-il ajouté. Le directeur adjoint du DCIS, James Ives, a déclaré au média. “Chaque fois que vous voyez des efforts accélérés de cette nature, il y a un potentiel pour toutes sortes d’activités qui devraient être préoccupantes.”

Alors qu’une grande partie de l’aide militaire envoyée à l’Ukraine provient des stocks américains, le Pentagone a signé des contrats de 2,7 milliards de dollars pour des armes nouvellement construites. Un montant supplémentaire de 6,6 milliards de dollars en nouveaux achats a été approuvé par le Congrès. Le Pentagone a également affecté 6,7 milliards de dollars pour remplacer les fournitures envoyées à l’Ukraine, dont la moitié a déjà été dépensée.

Une équipe d’enquêteurs du DCIS s’est rendue en Pologne en septembre, ce qui leur a permis de voir une plaque tournante clé pour le transfert de l’aide militaire à l’Ukraine, a déclaré Defence News. La visite visait à encourager les personnes impliquées dans les transferts d’armes à signaler d’éventuels cas de fraude ou de détournement.

“Une grande partie de nos efforts en ce moment consiste à nous assurer que nous sommes en déplacement, en faisant savoir aux gens que lorsque ces faits sont portés à l’attention du gouvernement, les agences d’enquête doivent s’impliquer”, dit Ives. “C’est un effort pour rappeler aux gens que même si nous comprenons qu’il est nécessaire de s’engager dans cet approvisionnement accéléré en cours, il est nécessaire d’intégrer la surveillance dans le processus.”

Alors que certains législateurs américains ont fait pression pour un contrôle plus strict, une proposition visant à auditer l’aide militaire et économique de Washington à l’Ukraine a été rejetée plus tôt ce mois-ci au Congrès. CBS News a rapporté en août que seulement 30% environ des armes occidentales envoyées à Kiev arrivaient en fait sur les lignes de front pour aider à combattre les forces russes. Pour fournir des armes aux troupes ukrainiennes, il faut naviguer dans un réseau complexe de « seigneurs du pouvoir, oligarques [and] acteurs politiques », dit le rapport.

