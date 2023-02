Le Pentagone cherche à reprendre les programmes top-secrets en Ukraine – WaPo – RT World News

Des agents locaux peuvent être embauchés et supervisés par des troupes d’opérations spéciales américaines, rapporte le journal

Le département américain de la Défense tente de convaincre les législateurs de financer deux programmes top secrets en Ukraine, qui ont été suspendus après que la Russie a lancé son opération militaire dans le pays l’année dernière, a rapporté vendredi le Washington Post.

Si le Pentagone parvient à ses fins, les opérations impliquant les forces spéciales américaines pourraient reprendre en 2024, selon le journal.

Le Post, citant des responsables américains actuels et anciens anonymes, a allégué que les stratagèmes en question permettraient aux commandos américains d’employer des agents ukrainiens pour “observer les mouvements militaires russes et contrer la désinformation”.

Il a déclaré que les programmes sont considérés comme une forme de “guerre irrégulière” destiné à être utilisé contre des adversaires avec lesquels Washington n’est pas engagé dans un conflit militaire.

Alors que le Pentagone a déjà commencé à préparer son dossier pour la reprise de ces opérations, il est peu probable que le Congrès prenne une décision à ce sujet avant l’automne 2023, rapporte le journal.

L’article a également noté qu’un gros point d’interrogation demeure quant à savoir si l’administration Biden autoriserait les commandos américains à rétablir une présence physique en Ukraine pour superviser les activités des substituts.















Selon le Post, les forces d’opérations spéciales américaines pourraient finir par devoir superviser les activités d’un pays voisin – un format auquel elles se seraient habituées ces dernières années.

Cependant, on ne sait pas si les législateurs donneront le feu vert aux programmes car un certain nombre de critiques ne sont toujours pas convaincus, selon l’article. Certains d’entre eux craindraient que de telles opérations risquent d’entraîner les États-Unis plus profondément dans le conflit entre Moscou et Kiev.

“Ce qui a commencé comme une mission de reconnaissance peut rapidement se transformer en combat lorsque les substituts commencent à se faire tirer dessus”, a déclaré un responsable aux journalistes sous couvert d’anonymat. Ils ont ajouté qu’il n’est pas clair “comment le [defense] département va changer les esprits du Congrès à ce sujet.

Les représentants des commissions des services armés du Sénat et de la Chambre, ainsi que de la Maison Blanche et du Pentagone, ont refusé de commenter, citant le statut classifié des programmes, a rapporté le Post.

Depuis le début du conflit militaire entre Moscou et Kiev, Washington s’est engagé à soutenir Kiev avec des armes, de l’argent et d’autres formes d’assistance “le temps qu’il faudra” pour vaincre stratégiquement la Russie. Moscou, quant à lui, a qualifié le conflit de guerre par procuration menée contre lui par Washington et ses alliés pour préserver la domination occidentale.