Le Pentagone cherche à développer une « flotte » de drones IA et des systèmes pour combattre la Chine (rapport)

Le Pentagone a commencé à évaluer la possibilité de développer une flotte de drones et de systèmes autonomes alimentés par l’intelligence artificielle (IA) qui, selon les responsables, permettraient aux États-Unis de rivaliser et de contrer les menaces de la Chine.

« Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne cherchons pas à être en guerre, mais nous devons être capables de faire bouger ce département avec le même genre d’urgence parce que la RPC n’attend pas », a déclaré Kathleen Hicks, secrétaire adjointe. de la défense, a déclaré lors d’une interview accordée plus tôt cette semaine au Wall Street Journal.

Hicks a parlé des utilisations potentielles d’une telle flotte d’IA lors d’un discours mercredi, révélant que le département dépenserait des centaines de millions de dollars sur le projet, visant à produire des milliers de systèmes destinés à être utilisés sur terre, dans les airs et sur mer, prêts à être déployés pour la première fois au sein de deux ans.

La Chine s’est fortement concentrée sur la recherche et le développement de l’IA, produisant ses propres plates-formes et modèles distincts de ceux produits aux États-Unis, avec une utilisation pratiquement non réglementée dans son armée dans le cadre d’un plan visant à accélérer le développement et la mise en œuvre. Ces dernières années, de nombreux responsables militaires ont qualifié la Chine de « principal défi » des États-Unis en raison de l’incroyable taux d’expansion et du renforcement militaire déployé par Pékin.

Dans une récente interview avec Fox News Digital, le représentant Michael McCaul, républicain du Texas, a comparé la concurrence sur les systèmes et le développement de l’IA à la course à l’espace avec la Russie, insistant sur le fait que les États-Unis doivent « gagner celle-ci » ou céder « les moyens militaires et économiques ». domination du monde » à la Chine.

« Nous devons arrêter d’exporter vers la Chine notre technologie pour qu’elle puisse y intégrer des choses comme le missile hypersonique, par exemple, ou le ballon espion, d’ailleurs, qui contenait des pièces, des composants américains », a déclaré McCaul.

La ruée vers l’or visant à acheter des puces et à améliorer la capacité de développer seules des plateformes d’IA a accru la pression sur les pays peu disposés à faire des affaires avec tous les fournisseurs, comme ceux de la Chine : les États-Unis ont interdit investissement dans les semi-conducteurs et puces chinoiset la Chine a déclaré que les puces américaines de Micron présentaient un risque pour la sécurité.

Mais la guerre pour la domination des puces n’est qu’une petite partie de la lutte globale pour la domination de l’IA, pour laquelle le Pentagone estime qu’une flotte d’IA pourrait jouer un rôle important pour faire pencher la balance.

Les systèmes autonomes se concentreraient principalement sur la navigation et le ciblage, qui utiliseraient la vision par ordinateur comme technologie principale. Israël a déjà dévoilé un nouvel avion modifié qui permettra à l’armée de suivre plusieurs cibles sur de vastes distances, même dans des conditions météorologiques extrêmes.

Les États-Unis chercheraient également à développer des navires autopilotés et des avions sans équipage, en s’appuyant sur une proposition de drones IA qui voleraient aux côtés de pilotes humains et fourniraient une couverture supplémentaire pendant les combats.

Hicks a souligné les systèmes autonomes comme « des choses que nous pourrions utiliser pendant trois à cinq ans avant de passer à autre chose – comme nous le devons, compte tenu de l’adversaire dynamique et rapide et du rythme de l’innovation ».

Hicks n’a pas abordé le concept d’essaims de drones, mais la Chine a démontré « un développement substantiel en démontrant des efforts pour produire » une telle technologie – qui utiliserait plusieurs drones contrôlés de manière autonome par un seul système – pour des « applications opérationnelles ».

La question la plus importante et sans réponse concernant le développement de la flotte concerne le financement : les entrepreneurs ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les fonds discutés pour le projet ne suffisent pas au niveau nécessaire pour atteindre ce noble objectif.

Le Royaume-Uni a fait face à des critiques similaires après avoir annoncé qu’il avait affecté 100 millions de livres sterling (124,8 millions de dollars) à l’achat d’une plus grande quantité de semi-conducteurs et de processeurs afin de rester à la hauteur des États-Unis et de la Chine, mais les critiques ont fait valoir que ce montant ne suffirait pas.

Le dernier budget du Pentagone demande environ 1,8 milliard de dollars pour la recherche et le développement de l’IA, avec peu de détails sur la part de cet argent qui sera consacrée à chaque projet actuellement en cours.

Le Pentagone n’a pas répondu à une demande de commentaires de Fox News Digital au moment de la publication.

Reuters a contribué à ce rapport.