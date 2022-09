Le Pentagone cherche à accélérer les ventes d’armes à ses alliés – WSJ – RT World News

Un groupe de travail spécial a été mis en place pour éliminer les inefficacités du système, a déclaré un responsable américain au journal.

Les tensions croissantes avec la Chine et le conflit en Ukraine ont incité le Pentagone à créer un groupe de travail spécial pour faciliter les ventes d’armes aux alliés de Washington, a déclaré un haut responsable américain de la défense au Wall Street Journal.

La dite “L’équipe du tigre” a été mis en place en août pour rechercher des moyens de livrer plus rapidement des armes fabriquées aux États-Unis aux acheteurs étrangers, a déclaré vendredi le média dans son article. Le nouvel organe est co-présidé par deux sous-secrétaires à la défense, tout en comprenant également des représentants des différents services du Pentagone.

“Il s’agit des étapes mécaniques du processus”, a déclaré le responsable au WSJ. “Comment pouvons-nous faire un meilleur travail pour éliminer les inefficacités du système qui s’appliqueront à tous les pays avec lesquels nous travaillons?”

Selon la source, l’examen a été lancé en raison des tensions croissantes avec la Chine au sujet de Taïwan et de la nécessité de recharger les arsenaux des alliés américains en Europe, qui ont été épuisés en raison de la fourniture d’armes à l’Ukraine au milieu du conflit avec la Russie.

“L’argument de longue date en faveur de l’équipement américain est que c’est le meilleur – et c’est le meilleur”, a déclaré un fonctionnaire. “Cela en fait aussi le plus cher, ce n’est pas bon marché.”















Washington craint que les prix élevés et le processus d’approbation compliqué des ventes d’armes, qui sont exécutés par le Pentagone sous la supervision du Département d’État et nécessitent le consentement du Congrès, désavantagent les États-Unis dans leur concurrence avec la Chine et la Russie. .

“Cette lenteur peut laisser certains pays incertains si les États-Unis veulent vraiment d’eux comme partenaires et risque d’envoyer des pays avec lesquels les États-Unis veulent rester proches ailleurs pour acheter des armes”, le point de vente a souligné.

Tout en travaillant à la suppression des obstacles bureaucratiques à l’intérieur des États-Unis, le groupe de travail pourrait également voir des responsables américains aider les acheteurs étrangers à mieux formuler leurs demandes d’armes afin qu’elles ne soient pas trop larges ou ne suscitent pas de problèmes de sécurité, a déclaré un haut responsable de la défense.















L’ancien secrétaire de la Marine, Richard Spencer, a salué la nouvelle politique, affirmant qu’il était grand temps d’apporter des modifications au système de vente d’armes. « Le bâtiment doit gagner en agilité. On est sclérosé, on est arthritique, il faut s’en remettre », il a insisté.

Cependant, on craint que le groupe de travail ne soit pas en mesure de résoudre tous les problèmes, car nombre d’entre eux sont enracinés dans le fonctionnement de l’industrie de la défense américaine et dans le marché du travail tendu du pays.

“L’industrie de la défense américaine n’est pas conçue comme elle l’était pendant la Seconde Guerre mondiale”, un fonctionnaire a souligné. « Ils ne produisent pas des choses simplement parce que nous le leur demandons. Ils doivent avoir un contrat en main.

Un autre problème qui pourrait compliquer l’expédition des ventes d’armes à l’étranger est la pénurie “inquiétante” des propres stocks d’armes et de munitions de Washington en raison des milliards d’aide militaire fournis à Kiev, a déclaré le WSJ.