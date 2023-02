Le Pentagone autorise l’Ukraine à tirer des missiles à longue portée à volonté — RT World News

Il appartient au gouvernement de Kiev de décider comment utiliser les nouvelles roquettes pour les lanceurs HIMARS fournis par les États-Unis, a déclaré vendredi le Pentagone, confirmant que le dernier lot de munitions financé par les contribuables américains comprendra des bombes de petit diamètre lancées au sol ( GLSDB).

Les munitions fabriquées par Boeing consistent en un moteur-fusée accouplé à une bombe d’avion, avec une portée estimée jusqu’à 150 kilomètres. Alors que l’annonce de vendredi indiquait “munitions supplémentaires” pour le HIMARS et “fusées à guidage de précision”, Le brigadier-général Patrick Ryder a déclaré aux journalistes que cela incluait effectivement la GLSDB, confirmant les informations divulguées à Reuters plus tôt cette semaine.

Ryder a également confirmé que les États-Unis n’empêcheraient pas les Ukrainiens d’utiliser les missiles pour frapper au plus profond de la Russie.

“En ce qui concerne les plans ukrainiens sur les opérations, c’est clairement leur décision. Ils sont en tête pour ceux-là », a-t-il déclaré vendredi. “Donc, je ne vais pas parler ni spéculer sur d’éventuelles opérations futures, mais encore une fois, depuis le début, nous avons travaillé avec eux pour leur fournir des capacités qui leur permettront d’être efficaces sur le champ de bataille.”















Les GLDSB sont produits par Boeing en coopération avec le suédois Saab AB et combinent la bombe de petit diamètre GBU-39 avec le moteur-fusée M26. On ne savait pas combien de munitions le Pentagone avait l’intention d’envoyer, ou si elles proviendraient du stock militaire américain ou devraient être fraîchement produites.

Reuters a affirmé avoir vu un document de Boeing disant que les premières livraisons pourraient être “dès le printemps 2023.” Pendant ce temps, Bloomberg a cité des responsables anonymes qui ont déclaré que le délai pourrait aller jusqu’à neuf mois, selon le moment où l’US Air Force émet le contrat. Bloomberg a également indiqué que la commande GLSDB représenterait 200 millions de dollars sur les 1,75 milliard de dollars du financement de l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine, faisant référence à des contrats d’armes et de munitions ne provenant pas du stock du Pentagone.

Chaque fois que les missiles arrivent réellement, la Russie a déjà laissé entendre comment elle réagira. Mercredi, le président Vladimir Poutine a chargé l’armée de “éliminer toute possibilité” des frappes d’artillerie ukrainienne sur le territoire russe. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré jeudi dans une interview que Moscou “repousser” les troupes ukrainiennes à une distance à laquelle elles ne seront pas une menace.

“Plus les armes fournies au régime de Kiev ont une longue portée, plus les troupes devront être éloignées”, a-t-il ajouté. dit Lavrov.















L’Ukraine a utilisé les lanceurs HIMARS fournis par les États-Unis contre des cibles militaires et des civils dans le Donbass, Kherson et Zaporozhye. Kiev a demandé à plusieurs reprises les fusées MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS), qui ont une portée d’environ 300 kilomètres.

Moscou a averti à plusieurs reprises Washington que fournir des armes lourdes à l’Ukraine risquait de traverser la Russie “lignes rouges” et impliquer directement les États-Unis et l’OTAN dans le conflit. Les États-Unis et leurs alliés insistent sur le fait qu’ils ne sont pas parties aux hostilités, mais continuent d’armer Kiev. De l’aveu même du Pentagone, les États-Unis ont engagé 32 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine.