Le Pentagone attribue à Raytheon une offre de 1,2 milliard de dollars pour fournir à l’Ukraine des systèmes de missiles sol-air avancés

L’armée américaine a attribué un contrat de 1,2 milliard de dollars à Raytheon Co., pour aider l’Ukraine à renforcer ses défenses aériennes en achetant six systèmes nationaux avancés de missiles sol-air (NASAMS), a annoncé mercredi le Pentagone.

Le mois dernier, Washington s’est engagé à envoyer huit NASAMS à l’Ukraine alors que Kyiv et les pays occidentaux cherchent à repousser le barrage constant de tirs de missiles de la Russie.

Deux des systèmes avancés fonctionnent déjà en Ukraine, qui ont été “extrêmement réussis”, selon un rapport du département américain de la Défense cette semaine.

BIDEN ADMIN PROMET 53 M$ SUPPLÉMENTAIRES POUR RENFORCER LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE L’UKRAINE

Les six autres missiles seront envoyés en Ukraine une fois construits.

Les NASAMS ont d’abord été promis à Kyiv dans le cadre de l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine (USAI) en juillet, et des offres ont été ouvertes aux entrepreneurs militaires pour le développement des six autres systèmes.

La fourniture d’armes à l’Ukraine dans le cadre de l’USAI permet à l’administration Biden de se procurer des armes pour l’Ukraine auprès de sous-traitants de l’industrie plutôt que d’utiliser les retraits présidentiels pour envoyer des armes à partir des stocks d’armes existants.

ZELENSKYY AVERTIT LA RUSSIE « PLANIFIE QUELQUE CHOSE » DANS LE SUD TOUT EN ACCROISSANT L’AGRESSION DANS LE NORD DE L’UKRAINE

Le contrat Raytheon comprend également la fourniture à l’Ukraine d’équipements, de services et de pièces de rechange associés pour maintenir les systèmes avancés de défense aérienne opérationnels.

Les travaux de développement du NASAMS, qui seront effectués à Tewksbury, Massachusetts, seront terminés d’ici le 28 novembre 2025.

L’acheteur d’armes en chef de l’armée, Doug Bush, a confirmé la semaine dernière que les États-Unis accéléraient leur processus d’acquisition d’armes pour reconstituer plus efficacement leurs stocks d’armes alors que la guerre en Ukraine se poursuit, a rapporté Reuters.

“La vitesse et l’agilité d’acquisition sont une priorité absolue”, a déclaré Bush dans un communiqué mercredi. “L’attribution rapide de ce contrat est un autre exemple de la capacité de l’armée à accélérer la livraison de capacités critiques par l’intermédiaire de nos partenaires industriels à nos alliés.”

La Russie a intensifié sa campagne de bombardements à travers l’Ukraine alors que ses forces en première ligne ont faibli.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Malgré des gains significatifs à Kharkiv et à Kherson, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti cette semaine que la Russie tentait de progresser dans les deux secteurs en première ligne.

Les responsables de la défense ont évalué que les stocks de missiles de la Russie diminuent et que ses forces déploient maintenant des missiles de croisière non armés pour cibler les populations civiles, ce qui signifie que les troupes russes comptent sur la destruction causée par la force du missile plutôt que sur l’impact plus important qu’une ogive aurait. .