Le Pentagone attribue à Boeing un contrat pour construire des bombes pour l’Ukraine — RT World News

Kiev aurait modifié ses chasseurs MiG-29 spécifiquement pour déployer la bombe de petit diamètre GBU-39B.

Le ministère américain de la Défense a signé un accord majeur avec Boeing pour la fourniture de bombes de petit diamètre (SDB). Le contrat de 6,9 ​​milliards de dollars comprendra des livraisons pour « Ventes militaires à l’étranger » vers l’Ukraine, le Japon et la Bulgarie, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les bombes de petit diamètre « Increment One », également connues sous le nom de bombes GBU-39B, seront fabriquées dans l’usine Boeing de St Louis, dans le Missouri, et le contrat devrait être achevé d’ici décembre 2035. L’annonce a été faite avec un radeau de nouveaux accords avec le Pentagone totalisant plus de 33 milliards de dollars.

En production depuis 2005 et en service depuis 2006, les bombes planantes de 113 kilogrammes (environ 250 livres) à guidage de précision peuvent armer plusieurs types d’avions, avec une intégration future prévue pour les systèmes aériens sans pilote. Les munitions sont conçues pour attaquer des cibles fixes et stationnaires, telles que des dépôts de carburant et des bunkers.

L’Ukraine a reçu des bombes GBU-39B de petit diamètre de Washington dans le cadre de dons d’aide militaire antérieurs. Selon diverses informations, Kiev aurait modifié ses chasseurs MiG-29 pour pouvoir transporter huit de ces armes.

Israël, l’Arabie Saoudite, la Corée du Sud et l’Australie, entre autres, ont déjà acheté des SDB aux États-Unis.















La semaine dernière, le président américain Joe Biden a annoncé une aide militaire supplémentaire de 8 milliards de dollars à l’Ukraine, drainant ainsi les fonds restants précédemment autorisés par le Congrès. Il l’a également fait lors de la visite du dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky à Washington. Zelensky promouvait un « plan de victoire » dans son conflit avec la Russie.

Le plan Zelensky a rencontré un « accueil tiède » selon le Wall Street Journal, qui a rapporté lundi que le dirigeant ukrainien n’était pas parvenu à convaincre ses soutiens américains d’accepter sa demande principale et d’autoriser Kiev à utiliser les armes américaines pour frapper des cibles situées au plus profond de la Russie.

Alors que les États-Unis continuent de fournir des milliards de dollars en soutien militaire à Kiev, l’administration Biden reste « Nous nous méfions des mesures que Moscou pourrait percevoir comme une escalade » » a déclaré le WSJ.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises que la fourniture d’armes à l’Ukraine par l’Occident ne ferait que prolonger le conflit et n’en changerait pas l’issue finale.

EN SAVOIR PLUS:

Biden approuve davantage d’armes pour Taiwan

La semaine dernière, le dirigeant russe a proposé de modifier la doctrine nucléaire nationale pour stipuler que « agression contre la Russie par tout État non nucléaire, mais avec la participation ou le soutien d’un État nucléaire » sera considéré comme un « attaque conjointe » et donc franchir le seuil du nucléaire.

L’implication est que ce changement s’appliquerait à une éventuelle attaque ukrainienne sur le sol russe avec des armes fournies par les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France.