Le Pentagone arrêtera la construction du mur frontalier financé par l’armée de Trump, après l’ordre de Biden – RT USA News

Le Pentagone a déclaré qu’il abandonnerait ses projets de construction d’une partie du mur frontalier promis depuis longtemps par Donald Trump à l’aide de fonds militaires, plusieurs mois après qu’un décret du président Joe Biden a suspendu le projet.

«Le ministère de la Défense procède à l’annulation de tous les projets de construction de barrières frontalières», Lire vendredi une déclaration du porte-parole du Pentagone Jamal Brown.

Dans une fouille apparente à Trump, Brown a ajouté que les fonds militaires affectés au mur étaient «Initialement destiné à d’autres missions et fonctions militaires telles que les écoles pour enfants militaires, les projets de construction militaire à l’étranger dans les pays partenaires et le compte d’équipement de la Garde nationale et de la Réserve.»

Les fonds seront désormais utilisés pour des projets militaires sans nom, a ajouté Brown.





Lorsque le Congrès a refusé de fournir un financement adéquat pour le mur de Trump, l’ancien président a déclaré une urgence nationale en 2019 et a ordonné à l’armée de transférer 2,5 milliards de dollars pour financer des projets de mur frontalier. Un autre 3,8 milliards de dollars a été demandé l’année suivante.

Environ 400 miles de mur d’acier ont été construits pendant le mandat de Trump, certaines sections remplaçant simplement des clôtures anciennes et délabrées. La construction a été interrompue lorsque Biden a pris ses fonctions en janvier, un décret interrompant les progrès. L’ordre a également chargé les départements de la sécurité intérieure et de la défense de rediriger tout l’argent mis de côté pour le mur.





Cependant, tout le financement du mur n’a pas été tiré du Pentagone. Trump a également réussi à obtenir 1,4 milliard de dollars par an approuvé par le Congrès en décembre dernier dans le cadre d’un projet de loi de dépenses sur les coronavirus mammouths. Cet argent reste dans les limbes, les républicains affirmant que Biden n’a pas le pouvoir de rediriger les fonds autorisés par le Congrès, et le propre département de la sécurité intérieure de Biden envisagerait de l’utiliser pour réparer les barrières existantes.

Une partie de cet argent sera utilisée pour réparer un système de barrière contre les inondations dans la vallée du Rio Grande et lutter contre l’érosion des sols à San Diego, a annoncé vendredi le ministère de la Sécurité intérieure, accusant le travail de Trump sur le mur de ces deux problèmes.

