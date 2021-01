À la suite d’un rapport récent selon lequel l’administration Biden prévoyait de vacciner les détenus à Guantanamo Bay avant que des millions d’Américains ne provoquent l’indignation, le Pentagone a annoncé que le plan avait été «suspendu».

«Aucun détenu de Guantanamo n’a été vacciné», L’attaché de presse du ministère de la Défense, John Kirby, a tweeté samedi. « Nous suspendons le plan pour aller de l’avant, alors que nous révisons les protocoles de protection des forces. Nous restons attachés à nos obligations de garantir la sécurité de nos troupes. »

Le plan initial aurait été mis en œuvre en raison d’un manque de vaccins empêchant les procureurs de faire avancer les affaires contre des détenus.

Parmi les personnes détenues à Guantanamo Bay se trouve Khalid Sheikh Mohammed, qui est accusé d’avoir organisé les attentats terroristes du 11 septembre. Il n’y a eu aucun rapport indiquant si des détenus ont été testés positifs pour Covid-19, mais les travailleurs médicaux du personnel de l’établissement ont commencé à se faire vacciner plus tôt en janvier.

Le plan de vaccination des détenus dans le centre de détention près de Cuba a été signé cette semaine par Terry Adirim, le principal sous-secrétaire adjoint à la défense des affaires de santé, mais a rapidement été repoussé après que les informations sur le plan aient attiré l’attention des médias.

« Scandaleux. L’administration Biden donne des vaccins aux terroristes à Guantanamo Bay. Que disent-ils aux seniors et vétérans américains qui attendent toujours les leurs? Le représentant Steve Scalise (R-Louisiane) a tweeté samedi avant l’annonce de la «pause».

«Terrorists First était apparemment son grand plan de vaccination. La nouvelle administration a un plan et comme nous vous l’avons prévenu, c’est America Last, » Donald Trump Jr. a ajouté.

De nombreux autres républicains ont critiqué le plan, arguant que les premiers intervenants, les anciens combattants et de nombreux autres devraient être vaccinés avant les terroristes accusés.

Comment diable cela a-t-il un sens? https://t.co/ZdPh60Eijv – Ted Cruz (@tedcruz) 30 janvier 2021

Mon père est un Marine / NYPD retraité de 80 ans et il ne peut pas encore en avoir, mais ne vous inquiétez pas, @POTUS s’est assuré que le gars qui a aidé à abattre les Twin Towers et ses copains terroristes le peuvent. Le cerveau présumé du 11 septembre, les détenus de Gitmo commenceront à se faire vacciner contre le COVID https://t.co/jNvNwtQJO4 – Doug Stafford (@dougstafford) 30 janvier 2021

Le cerveau du 11 septembre recevra sa vaccination COVID avant vous! Https: //t.co/xehLzhSADO – Jon Levine (@LevineJonathan) 29 janvier 2021

Les partisans plus favorables à Biden et au Parti démocrate avaient davantage soutenu le plan, certains se prononçant directement contre les conservateurs qui avaient été déclenchés par celui-ci. Ils ont fait valoir que les vaccinations aideraient à protéger les travailleurs de l’établissement et à accélérer le processus de jugement des détenus.

«Le Pentagone a approuvé des vaccins pour les détenus de Gitmo afin qu’ils puissent reprendre leurs audiences sur les crimes de guerre. Il y a au total 40 détenus Gitmo. ~ 13 millions d’Américains ont été vaccinés au cours des 10 premiers jours de Biden », L’ancien porte-parole d’Hillary Clinton, Jesse Lehrich, a tweeté au représentant Kevin McCarthy (R-Californie), qui a publiquement critiqué le plan.

le Pentagone a approuvé des vaccins pour les détenus de Gitmo afin qu’ils puissent reprendre leurs audiences sur les crimes de guerre. il y a au total 40 détenus Gitmo. ~ 13 millions d’Américains ont été vaccinés au cours des 10 premiers jours de Biden https://t.co/v3JKiC5ior – Jesse Lehrich (@JesseLehrich) 30 janvier 2021

«Le Pentagone a publié une règle selon laquelle le vaccin est administré à TOUS ses détenus et prisonniers à partir de vendredi. Alors ils crient «terroristes d’abord! Remarque: toutes les prisons présentent le niveau de risque le plus élevé ». L’auteur Kurt Eichenwald a également tweeté à McCarthy.

Deviner. BS vient de NY Post. Le Pentagone a publié une règle selon laquelle le vaccin est administré à TOUS ses détenus et prisonniers à partir de vendredi. Alors ils crient "terroristes 1er!" Remarque: toutes les prisons présentent le plus haut niveau de risque, @GOPLeader préfère violer les Conventions de Genève. https://t.co/Cxx2BEjenZ – Kurt "Les masques sauvent des vies" Eichenwald (@kurteichenwald) 30 janvier 2021

Des vaccins sont proposés pour aider les procureurs à poursuivre. Les cas Gitmo ont été bloqués en raison du COVID Vous ne voulez pas que les terroristes soient poursuivis? Un autre sujet de discussion mal informé. – NancyE (@ Nancye_P3) 30 janvier 2021

De plus, les détenus de Gitmo devraient certainement se faire vacciner contre le COVID avant moi. Ils se trouvent dans un environnement confiné où les prisonniers, le personnel et leurs proches courent un risque élevé d’épidémies mortelles. – Harold Pollack (@haroldpollack) 30 janvier 2021

