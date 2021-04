L’armée américaine a suspendu le développement d’un nouveau système logistique pour l’avion de combat F-35, signalant des coupes dans le financement de l’avion problématique alors que le programme de 1 billion de dollars est en proie à des dépassements de coûts, des retards et des équipements défectueux.

Lors d’une audience du Comité des services armés de la Chambre jeudi, le directeur général du programme F-35, le lieutenant-général de l’armée de l’air Eric Fick, a déclaré que des complications inattendues et des coupes budgétaires retarderaient la transition de l’avion de guerre de son système logistique actuel conçu par Lockheed Martin, Autonomic Logistics Information Système (ALIS), au réseau intégré de données opérationnelles (ODIN) mis à niveau.

«Malgré toutes les activités positives, nous avons sous-estimé la complexité de la dépréciation des capacités d’ALIS lors de la migration vers ODIN et avons appris plusieurs leçons importantes». a-t-il déclaré dans un témoignage écrit, rapporté par Defence News, ajoutant que le Pentagone prendra un «Pause stratégique» en passant au nouveau système, citant également une réduction de 42% des fonds de recherche et développement pour 2021.

Fick a reconnu que lors de précédents briefings aux législateurs sur les progrès d’ODIN, il « Attaché à un calendrier très agressif, » mais a déclaré qu’il était devenu clair depuis que ces projections ne seraient pas possibles.

À ce jour, ALIS à lui seul a coûté aux contribuables américains un total d’environ 1 milliard de dollars, qui s’ajouterait à 471 millions de dollars supplémentaires réservés pour la transition vers ODIN.





Aussi sur rt.com

Qu’en est-il des prêts étudiants, de l’eau ou des sans-abri? L’indignation fait suite au rapport qu’un programme F-35 de 1,7 billion de dollars est désormais considéré comme un échec







Au-delà du système logistique, le F-35 a rencontré une série apparemment interminable de problèmes, notamment des engins sous-performants, des retards de développement de plusieurs années et des dépenses qui dépassent de loin les prévisions. La semaine dernière, l’armée a annoncé une nouvelle étude sur l’aviation tactique visant à «Conception de feuille propre» pour un avion entièrement nouveau, suggérant que le Pentagone pourrait recommencer à zéro après avoir versé des centaines de milliards de dollars dans le F-35 gênant pendant près de 20 ans de développement.

Bien que le développeur de l’avion, Lockheed Martin, ait à l’origine promis une plate-forme unique et polyvalente qui pourrait remplacer tous les autres avions en service américain, le F-35 a plutôt fini par se diviser en trois variantes distinctes, qui ont toutes été confrontées à des problèmes de performances chroniques. -des étiquettes de prix croissantes. L’armée de l’air a également changé d’avis sur l’utilisation prévue du jet, le général Charles Brown ayant déclaré aux journalistes la semaine dernière que le F-35 était censé être un « Haut de gamme » combattant, ajout «Nous voulons nous assurer de ne pas tout utiliser pour le combat bas de gamme.»

Un examen du ministère de la Défense mené l’année dernière a en outre identifié près de 900 problèmes logiciels exceptionnels dans les systèmes de l’avion, ainsi que 13 autres « Doit réparer » problèmes qui assaillent l’avion. Parmi les problèmes les plus urgents, il y avait un défaut majeur avec son canon automatique de 25 mm, qui fait toujours face à des défaillances techniques. Le mois dernier, un dysfonctionnement lors d’un vol d’essai a presque vu un F-35 se tirer hors du ciel, bien que son pilote ait pu ramener le jet à sa base indemne.

Alors que Fick a souligné que la réduction des coûts pour le F-35 est de son bureau « Priorité la plus élevée », il a été grillé sur les dépenses des législateurs lors de l’audition du comité de jeudi, où le démocrate californien John Garamendi a exprimé son indignation face aux nombreux revers du programme.

«Je vais prendre une profonde inspiration et essayer de contenir ma colère à propos de ce qui se passe ici. Le F-35 est le programme le plus coûteux de l’histoire du ministère de la Défense, et les coûts de maintien devraient dépasser 1,2 billion de dollars sur la durée du programme ». dit-il, ajoutant que le jet est «Dépassant le budget, il ne parvient pas à livrer les capacités promises et ses taux de capacité de mission ne commencent même pas à atteindre les seuils de service.»

Il semble que [the defense industry’s] La solution à bon nombre de ces programmes consiste simplement à demander aux contribuables de verser de l’argent sur le problème. Cela n’arrivera pas.

Garamendi a été rejoint par le représentant Donald Norcross (D-New Jersey), président du sous-comité des forces aériennes et terrestres tactiques et de la préparation, qui a averti le gouvernement peut «Besoin d’investir dans d’autres programmes plus abordables» si le programme F-35 continue de ne pas maîtriser ses coûts.

Alors que Fick parlait avec optimisme des progrès globaux de l’avion, avec des complications croissantes, des critiques intenses de la part des législateurs et des plans militaires pour repartir à neuf avec un nouveau jet, le F-35 fait face à un avenir incertain en tant que meilleur chasseur de l’armée de l’air.





Aussi sur rt.com

Mission incapable? Une revue du Pentagone révèle que le pistolet sur l’avion de combat F-35 ne peut pas atteindre les cibles et plus de 800 problèmes logiciels – Rapport







Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!