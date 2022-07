Le personnel blessé peut désormais être admis dans un hôpital militaire américain en Allemagne, rapporte CNN

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a donné son feu vert à des plans pour soigner les soldats ukrainiens blessés dans un hôpital militaire américain en Allemagne, a rapporté mardi CNN, citant des documents internes et des sources au Pentagone.

Selon une note obtenue par le média, des soldats ukrainiens seraient emmenés au centre médical régional de Landstuhl, non loin de la frontière française. Jusqu’à 18 membres du personnel de service peuvent apparemment subir un traitement dans l’établissement à tout moment.

Le document indique également qu’Austin a verbalement soutenu la décision dès la fin mai et a officiellement approuvé fin juin le plan intitulé “Conseils pour le traitement médical des militaires ukrainiens blessés”.

Cependant, selon des sources de CNN au Pentagone, aucun soldat ukrainien n’a jusqu’à présent été admis au centre médical régional de Landstuhl.

Le but de la note serait de réduire les formalités administratives qui entraveraient la fourniture de soins médicaux aux Ukrainiens en cas de besoin. Cependant, l’installation est située loin de la frontière occidentale de l’Ukraine.

La semaine dernière, le gouvernement suisse a rejeté la demande de l’OTAN de soigner les soldats ukrainiens blessés, invoquant leur position de neutralité, selon les médias locaux.

Depuis l’attaque de la Russie contre l’Ukraine fin février, les États-Unis ont intensifié leur aide militaire à Kiev. Washington a engagé au moins 8,2 milliards de dollars en aide à la sécurité du pays, lui fournissant une grande quantité d’équipements militaires, notamment des missiles antichars à l’épaule, des pièces d’artillerie et des lance-roquettes multiples HIMARS.

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre l’envoi d’armes à Kiev, affirmant que cela ne ferait que prolonger le conflit, augmenter le nombre de victimes et entraîner des conséquences à long terme.

Moscou a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et «créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.