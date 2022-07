Le Pentagone approuve un plan de traitement des troupes ukrainiennes à l’hôpital américain en Allemagne – officiel

Le Pentagone a officiellement approuvé fin juin un plan pour aider à soigner les soldats ukrainiens blessés dans un hôpital militaire américain en Allemagne, a déclaré mardi un responsable de la défense.

Près de cinq mois après que le président Vladimir Poutine a ordonné une invasion du voisin de la Russie, ses forces traversent la région du Donbass dans l’est de l’Ukraine et occupent environ un cinquième du pays.

Le gouvernement de Kyiv a déclaré en juin que 100 à 200 soldats ukrainiens étaient tués chaque jour.

Un responsable américain, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, a déclaré qu’aucune troupe ukrainienne n’avait été soignée jusqu’à présent et que les troupes américaines n’iraient pas en Ukraine pour faire sortir du personnel ukrainien.

On ne sait pas combien de soldats ukrainiens ont été blessés, mais des milliers de civils sont morts et des millions ont fui. Les barrages d’artillerie et les frappes aériennes russes ont pulvérisé des villes.

On ne sait pas si des troupes ukrainiennes ont été soignées dans d’autres pays, comme la Pologne voisine.

Les troupes ukrainiennes seraient soignées au centre médical régional de Landstuhl si nécessaire, a déclaré le responsable.

Adjacent à la base aérienne de Ramstein au sud-ouest de Francfort, c’est le plus grand hôpital militaire américain en dehors des États-Unis continentaux.

Les États-Unis ont déjà entraîné des forces ukrainiennes en Allemagne et fourni plus de 8 milliards de dollars d’aide à la sécurité au gouvernement de Kyiv.