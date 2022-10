Le Pentagone approuve les livraisons de F-35 contenant de l’alliage chinois – Politico – RT World News

Une dérogation du DOD n’exigerait apparemment pas que le matériel des combattants qui ont déjà été produits soit remplacé

Le département américain de la Défense a accepté de reprendre l’acquisition d’avions de chasse F-35 des semaines après la découverte d’un composant fabriqué à partir d’un alliage provenant de Chine dans l’avion de combat, a rapporté Politico vendredi, citant des sources.

Selon les sources du média, le Congrès a été informé vendredi que le Pentagone avait conclu son enquête sur l’affaire, avec William LaPlante, le sous-secrétaire à la défense pour l’acquisition et le maintien, signant une dérogation à la sécurité nationale. Cela signifie que le département n’exigera pas le remplacement de la pièce contenant l’alliage chinois dans les gicleurs déjà livrés.

L’achat de l’avion de combat de 5e génération a été suspendu début septembre après que Lockheed Martin, l’entrepreneur principal construisant les avions, a signalé au DOD que l’avion de guerre avait un aimant dans le moteur qui utilisait un alliage de cobalt et de samarium provenant de Chine. Cependant, à l’époque, le Pentagone avait insisté sur le fait que le matériel ne représentait aucune menace.

Selon la lettre envoyée par LaPlante au Congrès le 7 octobre, citée par Breaking Defense, la renonciation «permettra l’acceptation de 126 avions F-35 contenant des matériaux spécialisés non conformes.”















Il aurait également déclaré que les avions déjà livrés ont «plus de 500 000 heures de vol sans panne attribuée aux aimants haute performance contenant le métal spécial.”

La principale préoccupation du Pentagone était que l’alliage chinois puisse violer le règlement sur les acquisitions fédérales de la défense, un ensemble complet de réglementations pour le système d’approvisionnement du département. Cependant, alors que le processus d’acquisition était suspendu, Lockheed Martin a continué à produire les avions de combat.

La société prévoit de fournir aux États-Unis et à ses partenaires internationaux jusqu’à 153 chasseurs en 2022, et en a livré 88 jusqu’à présent cette année. Le programme F-35 comprend huit partenaires internationaux – les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, l’Australie, la Norvège, le Danemark et le Canada, avec six autres pays achetant et exploitant les jets.