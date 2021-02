Voici ce qui se passe jeudi avec la pandémie de coronavirus aux États-Unis:

TROIS CHOSES À SAVOIR AUJOURD’HUI:

– Le Pentagone déploiera plus de 1100 soldats dans cinq centres de vaccination dans ce qui sera la première vague de soutien militaire accru pour la campagne de la Maison Blanche pour faire vacciner davantage d’Américains contre le COVID-19. Le président Joe Biden a appelé à la mise en place de 100 centres de vaccination de masse dans le pays en un mois. Deux des cinq nouvelles équipes militaires se rendront dans des centres ouverts en Californie. Le conseiller principal du coronavirus Andy Slavitt a déclaré que le personnel militaire arriverait dans ces centres dans un peu plus d’une semaine. Trois centres supplémentaires devraient être annoncés prochainement.

– Les tensions sont vives dans certaines capitales d’État sur les précautions contre les coronavirus après le début des sessions législatives de cette année par une épidémie de COVID-19. L’Associated Press a recensé au moins 40 législateurs d’État dans environ un tiers des États qui sont déjà tombés malades du virus cette année. Plus de 330 législateurs d’État ont contracté le COVID-19 depuis le début de la pandémie. La plupart des tensions se situent dans les maisons d’État contrôlées par les républicains, où les démocrates ont soulevé des inquiétudes au sujet des collègues du GOP qui ne portent pas de masques ou ne pratiquent pas la distanciation sociale. Mais certains républicains s’opposent également aux restrictions imposées par l’État dans les législatures dirigées par les démocrates.

– Les agences de chômage à travers le pays ont été bombardées de tant de réclamations pendant la pandémie que beaucoup ont eu du mal à distinguer le correct du criminel. De simples formulaires fiscaux révèlent maintenant l’étendue du vol d’identité qui a fait des bureaux de chômage gérés par l’État des cibles lucratives pour la fraude après que des millions de personnes ont perdu leur emploi. Terri Finneman, de Lawrence, dans le Kansas, a été surprise lorsqu’elle a reçu un formulaire disant qu’elle devait des impôts sur 1 500 $ en indemnités de chômage qu’elle n’avait jamais reçues. Dans l’Ohio, le gouverneur et le lieutenant-gouverneur ont également appris que des réclamations frauduleuses avaient été déposées à leur nom.

L’histoire continue

LES CHIFFRES: Selon les données de l’Université Johns Hopkins jusqu’au 4 février, la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens aux États-Unis a chuté au cours des deux dernières semaines, passant d’environ 187728 le 21 janvier à environ 130403 le 4 février. Au cours de la même période, la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux décès quotidiens est passée d’environ 3 095 à environ 3 240.

CITATION: «Nous devons y parvenir. Nous devons faire vacciner les gens pour que nous puissions faire bouger ce pays à nouveau », a déclaré Sigrid Stokes, infirmière praticienne de 76 ans. Stokes perpétue une tradition familiale vitale chaque fois qu’elle administre des vaccins COVID-19 à son camarade. travailleurs de la santé dans un hôpital du nord de la Californie Sa mère s’est portée volontaire dans un hôpital local pendant la pandémie mortelle de grippe espagnole de 1918.

ICYMI: Les résidents d’un centre d’aide à la vie privée près de Denver ont eu un avant-goût de ce qu’était la vie avant la pandémie. Grâce à une «tente de câlins» installée à l’extérieur de l’établissement de banlieue, les résidents ont pu embrasser et tenir la main de leur famille cette semaine. Les visiteurs étaient séparés par du plastique de qualité construction, mais pouvaient se serrer dans des manches intégrées fixées par des cerceaux à broder. Ce n’était pas idéal, mais les visiteurs et le personnel disent que les avantages sont évidents. Une porte-parole du centre a déclaré que certains résidents n’avaient pas eu de contact physique avec leur famille depuis près d’un an et qu’un simple câlin était comme «un poids énorme sur leurs épaules».

À L’HORIZON: Les cas de coronavirus ont chuté dans les maisons de retraite aux États-Unis et dans d’autres établissements de soins de longue durée au cours des dernières semaines. Le plongeon offre une lueur d’espoir que les responsables de la santé attribuent au début des vaccinations, à un ralentissement de la poussée post-vacances et à une meilleure prévention, entre autres raisons. Les statistiques montrent que plus de 153000 résidents des maisons de soins infirmiers et des centres de vie assistée du pays sont décédés du COVID-19, ce qui représente 36% du nombre de décès dus à la pandémie aux États-Unis. Bien que les experts disent que le déploiement de la vaccination peut contribuer à la baisse des cas, d’autres facteurs jouent probablement un rôle plus important. Et ils préviennent que des menaces se profilent toujours, y compris de nouvelles souches du virus.

___

Trouvez la couverture complète d’AP de la pandémie de coronavirus: https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic