Le Pentagone annule un contrat de cloud JEDI de 10 milliards de dollars

Le ministère de la Défense a annoncé mardi qu’il annulait le contrat de cloud de 10 milliards de dollars qui faisait l’objet d’une bataille juridique impliquant Amazon et Microsoft. Mais il annonce également un nouveau contrat et sollicite des propositions des deux fournisseurs de services cloud où les deux décrocheront probablement une récompense.

L’accord JEDI, ou Joint Enterprise Defence Infrastructure, est devenu l’un des contrats les plus enchevêtrés pour le ministère de la Défense. Dans un communiqué de presse mardi, le Pentagone a déclaré qu' »en raison de l’évolution des exigences, de la maîtrise accrue du cloud et des avancées du secteur, le contrat JEDI Cloud ne répond plus à ses besoins ».

Les actions de Microsoft ont baissé d’environ 0,4% à la suite de la nouvelle et les actions d’Amazon ont augmenté de 3,5% après avoir déjà atteint un sommet de 52 semaines.

La bataille autour d’un projet de cloud computing ne semble pas encore complètement terminée. Le Pentagone a déclaré dans le communiqué de presse qu’il avait toujours besoin d’une capacité cloud à l’échelle de l’entreprise et a annoncé un nouveau contrat multifournisseur connu sous le nom de Joint Warfighter Cloud Capability.

L’agence a déclaré qu’elle prévoyait de solliciter des propositions d’Amazon et de Microsoft pour le contrat, ajoutant qu’ils étaient les seuls fournisseurs de services cloud capables de répondre à ses besoins. Mais, a-t-il ajouté, il continuera à faire des études de marché pour voir si d’autres pourraient également répondre à ses spécifications.

Le contrat JEDI lucratif visait à moderniser les opérations informatiques du Pentagone pour les services rendus sur une période pouvant aller jusqu’à 10 ans. Microsoft a remporté le contrat de cloud computing en 2019, battant le leader du marché Amazon Web Services.

Un mois plus tard, l’unité de cloud computing d’Amazon, AWS, a déposé une plainte devant la Cour fédérale des réclamations des États-Unis pour protester contre la décision JEDI.

La société a fait valoir que le parti pris du président Donald Trump contre Amazon et son PDG de l’époque, Jeff Bezos, avait incité le Pentagone à céder le contrat à Microsoft.

L’année dernière, l’inspecteur général du Pentagone a publié un rapport disant que le prix ne semblait pas être influencé par la Maison Blanche.

Cependant, l’inspecteur général a noté dans le rapport de 313 pages publié en avril 2020 qu’il avait eu une coopération limitée des responsables de la Maison Blanche tout au long de son examen et, par conséquent, il n’a pas pu terminer son évaluation des allégations de faute éthique.

Microsoft a déclaré dans un article de blog Mardi, il comprend la décision du Pentagone d’annuler le contrat JEDI, mais a déclaré que la bataille juridique à ce sujet illustrait un besoin de réforme.

« Les 20 mois depuis que le DoD a sélectionné Microsoft comme partenaire JEDI mettent en évidence des problèmes qui méritent l’attention des décideurs politiques : lorsqu’une entreprise peut retarder, pendant des années, des mises à niveau technologiques critiques pour ceux qui défendent notre nation, le processus de protestation doit être réformé », Toni Townes- Whitley, président des industries réglementées aux États-Unis chez Microsoft, a écrit.

Townes-Whitley a ajouté que la décision du DoD « ne change pas le fait que non pas une, mais deux fois, après un examen attentif par le personnel professionnel des achats, le DoD a décidé que Microsoft et notre technologie répondaient le mieux à leurs besoins. Cela ne change pas le DoD Conclusion de l’inspecteur général qu’il n’y avait aucune preuve d’ingérence dans le processus de passation des marchés. Et cela ne change rien au fait que le DoD et d’autres agences fédérales – en fait, de grandes entreprises du monde entier – choisissent Microsoft pour prendre en charge régulièrement leurs besoins de cloud computing et de transformation numérique. »

Amazon n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Un responsable du Pentagone a déclaré lors d’un appel avec des journalistes que le litige lui-même n’était pas nécessairement la principale raison du changement d’approche. Mais étant donné à quel point le paysage a changé dans l’intervalle, l’agence a déterminé que ses besoins avaient également changé.

« Les besoins de la mission ont été notre principal moteur à cet égard », a déclaré John Sherman, directeur de l’information par intérim du DoD.

Le DoD a déclaré que son fournisseur de cloud pour le nouveau contrat devra répondre à plusieurs critères, comme travailler sur les trois niveaux de classification (c’est-à-dire non classé, secret ou très secret), être disponible dans le monde entier et disposer de contrôles de cybersécurité de premier plan.

L’agence a déclaré qu’elle s’attend à ce que la valeur du nouveau contrat soit de plusieurs milliards, bien qu’elle détermine toujours la valeur maximale. Il s’attend à ce que le contrat dure jusqu’à cinq ans, y compris une période de référence de trois ans et deux périodes d’option d’un an.

Le Pentagone s’attend à ce que le JWCC « soit un pont vers notre approche à plus long terme », a déclaré Sherman. Il a déclaré que le département prévoyait de verser les récompenses directes via le contrat vers avril 2022 et d’ouvrir un concours plus large dès 2025.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER : Comment Amazon Web Services transfère d’énormes quantités de données vers le cloud