Le Pentagone annonce une aide militaire supplémentaire d’un milliard de dollars à l’Ukraine

L’annonce survient alors que les forces ukrainiennes entreprennent une contre-offensive visant à reprendre la ville méridionale de Kherson. L’opération est considérée à Kyiv et à Washington comme une tentative vitale pour empêcher le Kremlin de tenir son vœu d’absorber les territoires occupés via des référendums. De hauts responsables américains ont dénoncé le plan d’annexion de Moscou comme une “imposture”.

Le Pentagone a déclaré lundi qu’il enverrait à l’Ukraine 1 milliard de dollars supplémentaires en assistance militaire, y compris des dizaines de milliers de munitions et d’explosifs supplémentaires – le plus gros paquet de ce type depuis que la Russie a lancé son invasion en février.

Le nouveau le paquet d’assistance à la sécurité comprend des munitions pour les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité connus sous le nom de HIMARS et 75 000 obus d’obusier, ainsi que des systèmes de mortier, des missiles sol-air, Javelin missiles antiblindés, mines Claymore et explosifs de démolition. ça pousse le soutien militaire total des États-Unis à l’Ukraine dépasse les 9 milliards de dollars depuis le début de la guerre, ont déclaré des responsables.

“Ce sont toutes des capacités essentielles pour aider les Ukrainiens à repousser l’offensive russe à l’est et aussi pour faire face à l’évolution des développements dans le sud et ailleurs”, a déclaré le sous-secrétaire à la Défense pour la politique Colin Kahl. Il a décrit le paquet comme comprenant les types d’armes “que le peuple ukrainien utilise si efficacement pour défendre son pays”.

Kahl a déclaré que l’armée russe a rencontré des revers considérables à la suite des efforts américains pour armer et équiper l’Ukraine, indiquant que ses forces ont subi environ 70 000 à 80 000 victimes au cours des six derniers mois. Le chiffre comprend le personnel tué et blessé, a-t-il dit.

Le gouvernement de Kyiv a signalé pendant des semaines qu’il avait l’intention de se déplacer sur la ville, qui avant l’invasion abritait environ 300 000 personnes. Et tandis que les efforts des Ukrainiens ont déjà aidé à récupérer certains villages voisins, les unités russes en ont pris note, a déclaré Dmitry Gorenburg, chercheur principal au groupe de réflexion CNA et expert de l’armée russe.

En Ukraine, le sentiment d’urgence est terrible, disent les responsables. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré aux membres du Congrès à la fin du mois dernier que son armée n’avait que quelques semaines pour changer le cours de la guerre – une chronologie conduit en partie par la menace de la Russie d’annexer des parties de l’Ukraine occupée dès le mois prochain et par la conscience que l’opération deviendrait exponentielle plus compliqué s’il s’éternise en hiver.

Les dirigeants ukrainiens ont plaidé auprès de l’Occident pour plus de HIMARS, qui, avec d’autres systèmes d’armes sophistiqués, leur ont permis de détruire les postes de commandement russes, les dépôts de munitions, les sites de défense aérienne, les nœuds de radar et de communication et les positions d’artillerie à longue portée. A ce jour, ils ont reçu 16 systèmes produits aux États-Unis, trois équivalents de fabrication britannique et une promesse de l’Allemagne que trois autres seront livrés, selon Kahl.