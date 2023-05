Le Pentagone annonce un programme d’aide de 1,2 milliard de dollars à l’Ukraine

L’argent ira à l’industrie militaire pour la défense aérienne, les munitions et les contrats de soutien

Des sous-traitants militaires américains et alliés recevront bientôt des commandes pour plus d’un milliard de dollars de munitions d’artillerie et de défense aérienne destinées au gouvernement de Kiev, a annoncé mardi le ministère de la Défense.

Le Pentagone a décrit l’aide comme contenant « systèmes et munitions supplémentaires de défense aérienne », des munitions pour les défenses anti-drones, des obus d’artillerie de 155 mm, des équipements pour intégrer les défenses aériennes fournies par l’Occident dans le réseau ukrainien, et «soutien aux activités de formation, de maintenance et de maintien en puissance».

Selon l’armée américaine, ceux-ci sont destinés à répondre aux besoins de l’Ukraine « besoins les plus urgents » en fournissant « capacités critiques à court terme », renforcer les défenses aériennes et soutenir l’artillerie de Kiev.

Cependant, les munitions ne seront pas envoyées depuis les stocks du Pentagone. Au lieu de cela, l’aide est fournie dans le cadre de l’Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), qui permet à Washington de conclure des contrats avec l’industrie militaire américaine, ses alliés et ses partenaires. L’annonce de mardi « représente le début d’un processus de passation de marchés », a précisé le Pentagone.

Le DoD a également publié une «fiche d’information» mise à jour sur l’aide militaire engagée par les États-Unis à l’Ukraine sous la présidence de Joe Biden – y compris des articles qui n’ont pas encore été livrés, tels que des chars M1 Abrams. La valeur totale de l’aide dépasse 37,6 milliards de dollars, dont 700 millions de dollars ont été envoyés avant février 2022.

Selon les estimations russes, l’Occident avait fourni pour 100 milliards de dollars d’armes, de munitions et de fournitures à l’armée ukrainienne à la fin de 2022. Les États-Unis et leurs alliés insistent cependant sur le fait qu’ils ne sont pas directement impliqués dans le conflit.

L’annonce du Pentagone intervient au milieu d’une impasse entre Biden et la Chambre des représentants à majorité républicaine sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Washington gère actuellement une dette nationale estimée à plus de 31 billions de dollars et fera défaut à moins que le Congrès n’approuve une limite de dette plus élevée d’ici le 1er juin.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a fait valoir que le plafond de la dette devait être relevé afin de « éviter une calamité économique. » Elle s’est rendue à Kiev en février pour déclarer son engagement à « fortifiant » L’Ukraine, décrivant l’aide militaire et financière américaine comme « un investissement dans la sécurité et la démocratie mondiales ».