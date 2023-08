Le Pentagone annonce un concours pour développer de nouveaux programmes d’IA et combler des lacunes dans la cyberdéfense nationale

La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) a annoncé un concours pour que les entreprises fournissent de nouvelles plateformes d’intelligence artificielle (IA) afin d’aider à identifier et à colmater les failles dans la cybersécurité nationale.

« Dans le cadre du AI Cyber ​​Challenge, notre objectif est de créer à nouveau ce type de nouvel écosystème avec un ensemble diversifié de cyber-concurrents créatifs, habilités par les meilleures entreprises d’IA du pays, tous pointés vers de nouvelles façons de sécuriser l’infrastructure logicielle qui sous-tend notre économie, » DARPA Outreach a déclaré à Fox News Digital.

« En fin de compte, nous voulons voir les meilleurs et les plus brillants spécialistes de la cybersécurité, de l’informatique, de l’analyse de programmes, de l’IA et de l’apprentissage automatique de l’industrie et du milieu universitaire se réunir pour participer à ce défi. »

La DARPA a annoncé le défi à Black Hat USA 2023, appelant la compétition AI Cyber ​​Challenge (AIxCC), qui durera deux ans et impliquera plusieurs tours de qualification et de compétition pour un prix de 4 millions de dollars.

Les concurrents développeront et soumettront des plates-formes que la DARPA et l’administration Biden espèrent pouvoir identifier et corriger les bogues dans divers systèmes, tels que le réseau énergétique ou les systèmes de transport, dont les mauvais acteurs pourraient abuser lors d’une tentative de cyberattaque.

Les équipes auront le choix entre deux pistes : la « Piste ouverte », qui ne comprend aucun financement initial, et la « Piste financée », qui accordera 1 million de dollars à sept petites entreprises afin qu’elles puissent participer à la phase initiale du défi.

La DARPA s’attend à susciter l’intérêt des principaux développeurs, dont Google, Microsoft et OpenAI. Parmi les équipes initiales, 20 se qualifieront pour les demi-finales, dont cinq se qualifieront pour la finale en 2025.

« C’est l’une des façons dont les secteurs public et privé travaillent ensemble pour faire de grandes choses, pour changer la façon dont l’avenir se déroule », a déclaré Arati Prabhakar, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, aux journalistes lors d’un point de presse.

Perri Adams, qui dirige le programme, a qualifié la cybersécurité de « l’un des plus grands défis de la société » et que lorsqu’elle est « utilisée de manière responsable », l’IA peut créer « le plus grand impact sur la cybersécurité à travers le pays et le monde ».

« En cas de succès, AIxCC produira non seulement la prochaine génération d’outils de cybersécurité, mais montrera comment l’IA peut être utilisée pour améliorer la société en défendant ses fondements essentiels », a déclaré Adams.

DARPA Outreach a expliqué qu’il trouve le modèle de défi comme « un excellent outil pour former de nouveaux écosystèmes technologiques » car les prix attirent « un éventail de solutionneurs potentiels pour résoudre un problème » plutôt que les « experts habituels ».

« Contrairement aux subventions et aux contrats, qui sont attribués dans l’espoir que le récipiendaire réussira, les défis du prix DARPA nous permettent d’établir un objectif ambitieux sans avoir à prédire qui ou quelle approche est la plus susceptible de réussir, ouvrant la voie à de nouvelles approches qui pourraient semblent autrement trop risqués à poursuivre », a-t-il déclaré.

DARPA Outreach a également souligné la possibilité de partager ensuite des ressources avec diverses communautés, soulignant les compétitions précédentes qui ont transformé les petites entreprises en acteurs majeurs après leurs succès.

« Le LIDAR est apparu en force après les Grands Défis ; le DARPA Robotics Challenge a fourni Atlas en tant que plate-forme de recherche, ainsi que les systèmes d’exploitation de robot open source », a-t-il fait valoir.

« Le défi SubT a ouvert la voie au développement d’outils de simulation robotique puissants, et Cyber ​​Grand Challenge a contribué à la visualisation et aux systèmes de cyber-raisonnement avancés désormais utilisés à des fins commerciales. »

« Nous voulons également ouvrir l’ouverture pour travailler avec d’autres personnes qui n’ont pas travaillé avec la DARPA dans le passé et qui ont une expertise et une expérience dans l’un de ces domaines. »