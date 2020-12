Le Pentagone prévoit de couper la majeure partie de son soutien militaire aux opérations de contre-terrorisme de la Central Intelligence Agency d’ici le 5 janvier, selon des informations.

Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a révélé cette décision surprenante dans une lettre adressée à la directrice de la CIA, Gina Haspel, rapporte ABC News.

Le Pentagone a décidé de retirer son soutien alors qu’il examinait si le personnel militaire affecté aux opérations de contre-terrorisme de la CIA pendant les conflits au Moyen-Orient pouvait être transféré vers des missions en Russie et en Chine, selon Defence One.

On ne sait pas encore comment cette mesure sans précédent affectera l’agence, qui compte souvent sur l’armée pour le soutien logistique et le personnel lorsqu’elle mène des missions de lutte contre le terrorisme, et si elle mettra en danger leurs fonctionnaires encore sur le terrain.

Cela survient alors que Trump a poursuivi sa campagne post-électorale pour réduire la participation des États-Unis dans les missions de contre-terrorisme à l’étranger.

Le Pentagone prévoit de couper la majeure partie de son soutien militaire aux opérations de contre-terrorisme de la Central Intelligence Agency d’ici le 5 janvier, selon des rapports.

Alors que la CIA dispose de sa propre force paramilitaire pour mener des opérations de contre-terrorisme, du personnel militaire est souvent ajouté aux détails pour aider au transport et à la logistique.

Ce personnel militaire a été considéré comme l’épine dorsale de la sécurité physique des opérations de la CIA en Afghanistan et dans d’autres zones de combat actif.

Ils ont également participé à certaines des missions de contre-terrorisme clandestines les plus en vue au cours des deux dernières décennies, rapporte Defense One.

«Les autres départements et agences n’ont pas besoin d’être aussi grands parce que le DoD prend en charge une tonne d’autres fonctions au sein du gouvernement», a déclaré un ancien responsable militaire à la publication.

«Imaginez toutes les ressources supplémentaires dont la CIA aurait besoin si elle ne pouvait pas compter sur le DOD pour son soutien!

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré à ABC que la suppression du soutien du personnel était conforme à la stratégie de défense nationale – lancée par le secrétaire à la Défense de l’époque, Jim Mattis en 2018 – qui met l’accent sur les concurrents en Russie et en Chine au lieu de se concentrer sur les guerres dans le pays. Moyen-Orient comme ils l’ont fait au cours des 20 dernières années.

« En tant qu’acteur responsable, le ministère a cherché à mieux aligner son allocation de ressources sur le passage de la stratégie de défense nationale 2018 à une compétition de grande puissance », a déclaré le lieutenant-colonel Uriah Orland.

Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a révélé cette décision surprenante dans une lettre adressée cette semaine à la directrice de la CIA, Gina Haspel, indiquant que l’utilisation du personnel militaire était en cours de révision.

« Beaucoup de choses ont changé au cours des deux premières décennies de ce siècle, et le DOD travaille simplement avec la CIA pour s’assurer que le DOD et la CIA sont capables de faire face conjointement aux défis de sécurité nationale auxquels les États-Unis sont confrontés conformément à la NDS », a-t-il ajouté.

« Le DOD estime également que les discussions avec nos partenaires doivent se dérouler rapidement. »

Un porte-parole de la CIA a insisté sur le fait que le partenariat entre l’agence d’espionnage et le département de la Défense restait solide malgré le retrait prévu.

« Il n’y a pas de relation plus forte ni de meilleur partenariat que celui entre la CIA et le DOD », a déclaré Nicole de Haay.

Un porte-parole de la CIA a insisté sur le fait que le partenariat entre l’agence et le DoD reste solide. Sur la photo, la directrice de la CIA Gina Haspel

«Ce partenariat a conduit à des réalisations qui ont considérablement amélioré la sécurité nationale des États-Unis, et nous sommes convaincus que le DOD et la CIA continueront cette étroite collaboration pour les années à venir.

Mick Mulroy, ancien sous-secrétaire adjoint à la Défense, a cependant averti ABC que cela pourrait conduire à un « sérieux revers » dans ce qui avait été une « relation très forte et efficace ».

« Cela pourrait augmenter le risque pour les agents de la CIA jusqu’à ce qu’il puisse être réadressé par l’administration entrante », a ajouté Mulroy. «Si elle n’est pas inversée, la CIA doit être augmentée en personnel et en financement pour compenser la différence et poursuivre ses missions critiques.

Un ancien responsable a également déclaré à Defense One qu’elle pourrait placer la CIA dans une position très dangereuse, mettant en danger des officiers encore actifs dans les zones de combat.

« Il va essentiellement demander à la CIA de porter le fardeau pendant deux mois et demi et de retirer le tapis sous eux en même temps », a déclaré l’ancien responsable. « S’ils commencent à mourir en Afghanistan, ce sera un gros problème. »

Dans un signe potentiel de la menace à présent, la lettre de Miller à Haspel est venue après qu’un officier paramilitaire de la CIA a été tué en Somalie la semaine dernière, selon le général Mark Milley, le président de l’état-major interarmées.

Vendredi dernier, le Pentagone avait annoncé qu’il retirerait la plupart des troupes américaines de la Somalie sur ordre du président Donald Trump malgré la menace continue du groupe extrémiste al-Shabab. Sur la photo, des militaires lors d’une circulation sur le champ de bataille en Somalie en septembre

Vendredi dernier, le Pentagone avait annoncé qu’il retirerait la plupart des troupes américaines de la Somalie sur ordre du président Donald Trump.

Sans fournir de détails, le Pentagone a déclaré dans un bref communiqué qu’une « majorité » des troupes et des moyens américains en Somalie seraient retirés au début de 2021.

Il y a actuellement environ 700 soldats dans ce pays de la Corne de l’Afrique, entraînant et conseillant les forces locales dans une lutte prolongée contre le groupe extrémiste al-Shabab, une filiale d’al-Qaida.

Le Pentagone a déclaré que le retrait en Somalie ne marquait pas la fin des efforts antiterroristes américains dans ce pays, mais il a été accueilli avec consternation par certains Somaliens qui ont appelé Joe Biden à revenir sur sa décision une fois qu’il prend ses fonctions.

La nature de la menace posée par al-Shabab et la réponse appropriée des États-Unis a fait l’objet d’un débat croissant au Pentagone, qui cherchait des opportunités de se concentrer sur la Chine en tant que plus grand défi à long terme, selon Mallis ‘ stratégie.

Pourtant, un rapport de surveillance du Département de la Défense la semaine dernière a déclaré que le Commandement américain pour l’Afrique a vu cette année un «changement définitif» dans l’objectif d’al-Shabab d’attaquer les intérêts américains dans la région. Le Commandement pour l’Afrique affirme qu’al-Shabab est la menace la plus «dangereuse» et «imminente» de l’Afrique.

Le retrait des troupes de Somalie a peut-être déjà affecté les opérations antiterroristes de la CIA dans le pays, préviennent certains responsables.

L’annonce de la Somalie a continué une poussée post-électorale du président Donald Trump, sur la photo, pour réduire la participation des États-Unis dans les missions de contre-terrorisme à l’étranger. Trump a récemment ordonné des retraits de troupes en Afghanistan et en Irak avant de quitter ses fonctions

L’annonce de la Somalie fait suite aux ordres similaires de Trump concernant le retrait des troupes en Afghanistan et en Irak.

Eric Oehlerich, ancien Navy SEAL, a déclaré à ABC que le nouveau retrait du département de la Défense dans les opérations de lutte contre le terrorisme de la CIA ne pouvait être motivé que pour des raisons politiques.

« Les relations sur le terrain et au sein des rangs sont solides », a déclaré Oehlerich. «Tirer sur ce support revient à vous couper le nez pour contrarier votre visage. ‘

Un autre ancien haut responsable de la CIA a averti ABC que la suppression du soutien pourrait signifier que la CIA ne peut plus continuer ses opérations de lutte contre le terrorisme.

« Le recul ou la lenteur de cette initiative par le département de la Défense et la CIA rend probablement cette question théorique, mais les dommages causés par ce tir à travers la proue ont été faits », a ajouté Darrell Blocker, ancien directeur adjoint du Centre de lutte contre le terrorisme de la CIA.