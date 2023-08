Le Pentagone affirme que le chef de Wagner, Eugène Prigojine, a probablement été tué dans un accident d’avion, mais aucune preuve d’une attaque au missile

Les responsables américains ont déclaré qu’ils pensaient que le chef du groupe de mercenaires Wagner, Eugène Prigojine, avait probablement été tué dans un accident d’avion mercredi, alors que les théories continuent de circuler selon lesquelles le gouvernement russe serait impliqué dans sa mort.

S’adressant aux journalistes jeudi, le secrétaire de presse du Pentagone, le brigadier de l’armée de l’air. Le général Pat Ryder a déclaré que les États-Unis ne feraient aucun commentaire sur la question de savoir si la mort de Prigozhin faisait partie d’un assassinat délibéré.

« Tout d’abord, notre première évaluation est qu’il est probable que Prigozhin ait été tué », a-t-il déclaré. « Nous n’avons aucune information pour l’instant, selon la presse, selon laquelle il y aurait eu une sorte de missile sol-air qui aurait abattu l’avion. Mais nous estimons que cette information est inexacte. »

Prigojine a été tué mercredi dans un accident d’avion qui a fait 10 morts à l’extérieur de Moscou, ont rapporté les médias officiels. L’avion d’affaires se rendait de la capitale russe à Saint-Pétersbourg lorsqu’il s’est écrasé dans la région de Tver, selon l’agence de presse TASS.

QUI EST EEUVGÉNI PRIGOZHIN ?

Ce décès est survenu deux mois après que le chef de Wagner ait mené une brève mutinerie qui a choqué les observateurs et posé le plus grave défi à l’autorité du président russe Vladimir Poutine.

Poutine a qualifié cela de « coup de poignard dans le dos » et de « trahison ». Jeudi, il a parlé pour la première fois de la mort de Prigojine.

« En ce qui concerne la tragédie aérienne, je voudrais tout d’abord exprimer mes plus sincères condoléances aux familles de toutes les victimes. C’est toujours une tragédie », a déclaré Poutine lors de sa rencontre avec Denis Pouchiline, le leader de la République populaire de Donetsk, un Aligné sur la Russie État séparatiste ukrainien. « En effet, s’il y en avait – et les données primaires indiquent qu’il y avait des employés du Wagner PMC – je voudrais souligner que ces personnes ont apporté une contribution significative à notre cause commune de lutte contre le régime néo-nazi en Ukraine. Nous nous en souvenons , nous le savons et nous ne l’oublierons pas. »

Beaucoup ont émis l’hypothèse que Poutine était à l’origine de l’explosion de l’avion transportant Prigojine, étant donné que des opposants politiques, des journalistes et d’autres critiques du dirigeant russe sont morts dans des circonstances mystérieuses au fil des années.

LES TROUPES WAGNER PLEURENT PRIGOZHIN APRÈS UN CRASH D’AVION

Immédiatement après l’incident, le président Biden a été interrogé sur les informations selon lesquelles Prigozhin se trouverait peut-être à bord de l’avion condamné.

« Je ne sais pas avec certitude ce qui s’est passé, mais je ne suis pas surpris… Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine ne soit derrière. Je n’en sais pas assez pour connaître la réponse », a-t-il déclaré.

Les troupes de Wagner ont pleuré leur chef et érigé des monuments commémoratifs où certains ont publiquement prié pour lui.

« Je n’aurai pas peur de dire qu’Evgueni Prigojine est un héros russe », a déclaré un partisan de Wagner au site d’information Fontanka. « C’est un homme de parole. Il a fait beaucoup non seulement au cours de l’opération militaire spéciale, [but] dans la défense des intérêts de la Russie dans le monde, la campagne syrienne [and] en Afrique. »

Prigojine, autrefois un proche allié de Poutine, disposait d’une grande latitude dans ses critiques à l’égard des dirigeants militaires russes, alors que la guerre contre l’Ukraine était au point mort. Des vidéos le montrant attaquant publiquement des généraux et des responsables militaires russes sont devenues virales alors que l’armée se heurtait à une forte résistance ukrainienne et à des pertes sur le champ de bataille.

Formation pour les pilotes ukrainiens

Lors de la conférence de presse de jeudi, Ryder a déclaré que les États-Unis commenceraient à former des pilotes ukrainiens pour piloter et entretenir des avions de combat F-16 à partir d’octobre.

La formation aura lieu à la base de la Garde nationale aérienne Morris à Tucson, en Arizona, et sera animée par la 162e Escadre de la Garde nationale aérienne.

Les pilotes ukrainiens suivront également une formation en anglais à la base aérienne de Lackland à San Antonio, au Texas, en septembre avant la formation en vol.

« La formation fournie par les États-Unis viendra compléter la formation au pilotage et à la maintenance des F-16 déjà en cours en Europe et renforcera encore notre soutien à la coalition de formation sur les F-16 dirigée par le Danemark et les Pays-Bas », a déclaré Ryder.