Le Pentagone affirme qu’aucune aide déchargée depuis la jetée américaine au large de Gaza n’a été livrée à l’ensemble de la population palestinienne

Aucune de l’aide déchargée du jetée temporaire construite par les États-Unis au large de Gaza a été livré à l’ensemble de la population palestinienne, alors que les États-Unis travaillent avec l’ONU et Israël pour identifier des itinéraires de livraison sûrs à l’intérieur de l’enclave, a déclaré mardi le Pentagone.

Plusieurs Gazaouis désespérés ont intercepté des camions livrant de l’aide depuis le quai au cours du week-end, ce qui a conduit l’ONU à suspendre les opérations de livraison jusqu’à ce que les problèmes logistiques soient résolus.

Les États-Unis travaillent avec Israël et les Nations Unies pour établir des « routes alternatives » pour l’acheminement en toute sécurité des 569 tonnes d’aide transportées à Gaza depuis la semaine dernière, a déclaré mardi le porte-parole du Pentagone, le major-général Pat Ryder.

Lorsqu’on lui a demandé si une partie de l’aide avait été livrée à la population de Gaza, Ryder a répondu : « À ce jour, je ne le crois pas ». Il a ajouté que l’aide avait été conservée dans une zone de rassemblement à terre, mais que depuis mardi, elle avait commencé à être déplacée vers des entrepôts pour être distribuée dans tout Gaza, à mesure que des itinéraires alternatifs avaient été établis.

Un responsable américain a déclaré à CNN que le ministère de la Défense et l’ONU travaillent toujours pour déterminer la quantité d’aide qui peut être conservée dans la zone de transit à l’intérieur de Gaza à un moment donné.

Le montant de l’aide arrivant sur le littoral de Gaza depuis sa zone de transit initiale à Chypre est également inférieur aux estimations initiales du Pentagone.

Depuis vendredi, plus de 569 tonnes d’aide humanitaire ont été livrées via le quai temporaire, appelé JLOTS, ou Joint Logistics Over-the-Shore, jusqu’à la côte de Gaza pour être distribuées par les partenaires humanitaires, a déclaré Ryder. Mais l’amiral Brad Cooper, commandant du commandement central des forces navales américaines, a déclaré la semaine dernière que les États-Unis espéraient dans un premier temps transporter 500 tonnes d’aide par jour via la jetée, et augmenter au fil du temps.

Au cours du week-end, alors que les camions commençaient à transporter l’aide livrée depuis la jetée flottante, CNN a rapporté qu’un groupe d’hommes à Gaza avaient intercepté l’aide, affirmant qu’ils n’étaient pas sûrs qu’elle soit réellement destinée au peuple palestinien.

« J’ai des doutes », a déclaré à CNN Mounir Ayad, un habitant de Gaza, près de la jetée. « Je ne comprends pas cette jetée flottante ni ce qu’elle indique et quel est son but. On dit que c’est pour de l’aide, mais les gens sont inquiets. Est-ce une aide ou autre chose ? Nous savons que les États-Unis n’ont jamais soutenu la cause palestinienne, il est donc invraisemblable qu’ils nous apportent une aide sans rien en retour.»

Ryder a reconnu mardi qu’une partie de l’aide initiale apportée à Gaza avait été « interceptée par certaines personnes qui ont retiré cette aide de ces véhicules ».

« Comprendre pleinement le désespoir, mais aussi pleinement comprendre le fait qu’il est très important que cette aide parvienne à ceux qui en ont le plus besoin, cela va continuer à être notre priorité. Je comprends donc, vous savez, l’accent mis sur pourquoi cela ne fonctionne pas, ou pourquoi cela ne fonctionne pas, mais ce sur quoi nous nous concentrons, c’est comment nous pouvons travailler pour garantir que le peuple palestinien reçoive l’aide.

Le Pentagone dit en avril que l’objectif était de livrer environ 500 tonnes d’aide – soit 90 camions – par jour à la population affamée de Gaza, avec l’intention de faire fonctionner jusqu’à 150 camions par jour. La jetée était enfin ancré à Gaza la semaine dernière alors que la situation humanitaire dans l’enclave n’a fait qu’empirer.

Sonali Korde, assistante de l’administrateur du Bureau d’assistance humanitaire de l’Agence américaine pour le développement international, a déclaré la semaine dernière que les conditions à Gaza « ne se sont pas améliorées et qu’au cours des deux dernières semaines, nous avons vu fermer un poste frontière vital, et à un moment où il est essentiel que davantage d’aide soit apportée. Dans toute la bande de Gaza, 2,2 millions de personnes, soit la totalité de la population, sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.

Les États-Unis ont été confrontés un certain nombre de défis avec la jetée, y compris la planification autour des opérations israéliennes à Rafah qui pourraient soulever des problèmes de sécurité ; les premiers problèmes pour déterminer qui transporterait l’aide depuis la jetée jusqu’à Gaza, les États-Unis ayant déclaré à plusieurs reprises qu’aucune troupe américaine n’aurait de troupes sur le terrain ; et des défis logistiques tels que les conditions maritimes et météorologiques qui pourraient continuer à limiter la capacité de son utilisation.

Ryder a déclaré mardi que les États-Unis continuaient de faire pression pour que l’aide soit acheminée par d’autres moyens, notamment par voie terrestre. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin continue d’avoir des conversations avec son homologue israélien concernant les efforts visant à acheminer l’aide via les points de passage terrestres, y compris via Rafah, a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont également effectué un certain nombre de largages aériens d’aide humanitaire à Gaza en partenariat avec la Royal Jordanian Air Force. On ne sait pas avec quelle régularité cela se poursuivra ; Ryder a déclaré mardi qu’il s’agissait d’une « option dont nous disposons », mais il a refusé de dire si cet effort se poursuivrait « dans le futur ».

Le dernier largage humanitaire annoncé par le commandement central américain a eu lieu le 9 mai.

« Il ne s’agit pas d’un effort militaire américain exclusif, mais d’un effort interinstitutionnel. C’est un effort international. Et nous comprenons le besoin désespéré du peuple palestinien en ce moment », a déclaré Ryder à propos des efforts déployés pour acheminer l’aide à Gaza. « Et nous allons continuer à travailler pour leur fournir ce dont ils ont besoin. »