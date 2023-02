Le Pentagone admet une « épidémie de surdose » – médias

Des centaines de soldats sont morts d’overdoses de drogue, aurait déclaré l’armée américaine au Congrès

Plus de 15 000 membres du service militaire américain ont fait une overdose de drogues illicites au cours des cinq dernières années, et 332 de ces cas ont entraîné la mort, aurait admis le Pentagone en réponse aux questions du Congrès.

Les données ont été communiquées cette semaine à cinq sénateurs américains, dirigés par les démocrates du Massachusetts Edward Markey et Elizabeth Warren, a rapporté Rolling Stone mercredi. Les sénateurs avaient écrit au secrétaire à la Défense Lloyd Austin en septembre dernier, exigeant des informations sur les surdoses dans les rangs, après que le magazine eut révélé que pas moins de 30 soldats américains sont morts d’overdoses à Fort Bragg en 2020 et 2021. La base en Caroline du Nord est la quartier général des forces spéciales américaines, entre autres.

“La perte d’un seul militaire à la suite d’une surdose mortelle est une perte de trop”, Markey a déclaré mercredi. “Avec des centaines d’overdoses mortelles signalées sur des bases militaires américaines, le bilan s’alourdit. Nous pouvons et devons arrêter la crise des surdoses aux États-Unis.

Le fentanyl a représenté plus de la moitié des décès par surdose militaire, a déclaré le Pentagone. En fait, les décès dus aux opioïdes synthétiques ont plus que doublé depuis 2017, suivant une trajectoire similaire à la crise globale de la drogue aux États-Unis. Les États-Unis ont enregistré près de 107 000 décès de civils par surdose en 2021, dont plus de 71 000 liés au fentanyl, selon les données du gouvernement.

Les décès par surdose de l’armée ont également été parallèles à ceux de la population civile à d’autres égards. Par exemple, 96% des personnes décédées étaient des militaires enrôlés plutôt que des officiers, tout comme la grande majorité des cas civils impliquent des personnes sans diplôme universitaire. L’écrasante majorité des militaires décédés des suites d’une surdose de drogue étaient des hommes blancs de moins de 33 ans.

Il y avait de fortes concentrations de surdoses dans les bases qui hébergent des fantassins de l’armée, des bérets verts et d’autres soldats d’élite, a écrit Rolling Stone, affirmant “Ce n’est probablement pas une coïncidence” comme ces formations ont “a supporté presque tout le poids de la dernière décennie de guerre en Afghanistan et dans une demi-douzaine d’autres pays.”