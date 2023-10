Les États-Unis déploient des défenses aériennes et 900 soldats au Moyen-Orient pour leur « protection »

L’armée américaine va déployer 900 soldats au Moyen-Orient pour renforcer sa « capacités de protection des forces » » ont déclaré les responsables. Ce personnel fera fonctionner de nouvelles batteries de défense aérienne envoyées dans la région au milieu d’une série d’attaques contre les troupes américaines en Syrie et en Irak.

S’adressant aux journalistes jeudi, le secrétaire de presse du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder, a déclaré que certains soldats étaient déjà arrivés au Moyen-Orient, tandis que le reste allait bientôt quitter ses bases aux États-Unis.

“Le [Defense] Le département reste résolument concentré sur le soutien aux besoins de défense d’Israël à la suite des attaques terroristes du Hamas, en dissuadant un conflit régional plus large et en assurant la protection des forces de nos troupes servant dans la région », » a-t-il déclaré, faisant référence à une attaque meurtrière menée par le groupe armé palestinien au début du mois.

Le Pentagone a également confirmé au moins trois autres tentatives d’attaques de drones et de roquettes contre des bases américaines en Irak et en Syrie, à la suite d’une série de frappes ces dernières semaines, dont une qui a laissé 20 soldats sans vie. “blessures mineures,” selon le Commandement central américain.

Plus récemment, les forces américaines ont de nouveau été ciblées en Irak, mais selon Ryder, l’attaque a échoué. Depuis le 17 octobre, les troupes américaines ont été ciblées à 16 reprises au total, les autorités rejetant la faute sur des groupes “soutenu par le [Islamic Revolutionary Guard Corps] et le régime iranien.















Les 900 soldats piloteront divers systèmes de défense aérienne récemment stationnés au Moyen-Orient, notamment une batterie de défense de zone terminale à haute altitude (THAAD), des plates-formes de missiles Patriot et des systèmes de défense aérienne Avenger, a déclaré Ryder.

Bien qu’il n’ait pas précisé la destination des soldats, Ryder a déclaré qu’ils ne seraient pas déployés en Israël ni ne participeraient aux hostilités là-bas, ajoutant que cette décision visait plutôt à « soutenir les efforts de dissuasion régionaux ».

La vague d’attaques contre des avant-postes militaires américains survient au milieu d’une nouvelle série de combats entre Israël et des militants palestiniens à Gaza, déclenchés après une attaque terroriste du Hamas qui a coûté la vie à quelque 1 400 personnes. Les forces israéliennes ont pilonné l’enclave palestinienne avec des frappes aériennes au cours des semaines qui ont suivi – tuant plus de 7 000 personnes, selon les autorités locales – et préparent désormais une invasion terrestre.















Les responsables américains avaient précédemment annoncé le déploiement de 2 000 marines dans les eaux au large des côtes israéliennes dans le cadre d’une « démonstration de force » dans la région, et avaient envoyé deux groupes d’attaque de porte-avions en Méditerranée. Ces mesures visaient à « envoyer un message de dissuasion à l’Iran et au groupe militant libanais Hezbollah », a déclaré à CNN un responsable anonyme.

Washington maintient actuellement environ 2 500 soldats en Irak et jusqu’à 1 000 en Syrie, où ils continuent d’occuper des champs pétroliers clés et des passages de l’Euphrate avec le soutien de milices dirigées par les Kurdes. Même si Bagdad autorise le maintien des forces américaines en Irak, le gouvernement de Damas a condamné à plusieurs reprises leur présence comme étant illégale au regard du droit international.