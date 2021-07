Le Pentagone admet avoir formé SEPT des assassins du président haïtien, mais nie un assassinat « encourageant » – RT USA News

Le principal porte-parole du Pentagone a confirmé qu’au moins sept Colombiens impliqués dans l’assassinat du président haïtien avaient reçu une formation américaine dans le passé, mais a nié que cela aurait pu d’une manière ou d’une autre «encourager» le coup.

« Jusqu’à présent, nous avons identifié sept personnes qui étaient d’anciens membres de l’armée colombienne qui avaient reçu une sorte de … Le porte-parole du ministère de la Défense, John Kirby, a déclaré jeudi, soulignant qu’une telle formation est « très commun, » et n’a pas « [lead] à ou [encourage] ce qui s’est passé en Haïti.

Alors que Kirby a refusé de fournir des détails sur une base individuelle pour les sept assassins, il a déclaré que l’instruction comprenait « le perfectionnement du leadership des cadets, les opérations antidrogue, le perfectionnement professionnel des sous-officiers, la formation au leadership dans les petites unités, la formation aux droits de la personne, la formation médicale d’urgence, une formation à la maintenance d’hélicoptères et ce genre de choses ».





Aussi sur rt.com

Le Premier ministre par intérim d’Haïti dit qu’il démissionnera après que les puissances américaines et occidentales aient approuvé son rival dans un revirement soudain







Il a poursuivi en disant qu’il n’était au courant d’aucun plan au Pentagone pour reconsidérer cette « une formation en leadership éthique très précieuse » programme malgré les récents événements en Haïti, qui ont vu le président Jovenel Moïse abattu par des hommes armés à son domicile près de Port-au-Prince au début du mois. Environ deux douzaines de suspects ont depuis été placés en détention en Haïti, la majorité d’entre eux étant d’anciens membres de l’armée colombienne travaillant maintenant pour des sociétés de sécurité privées, certaines basées aux États-Unis.

Le Pentagone avait précédemment confirmé que certains des assassins colombiens avaient reçu une formation américaine, mais avait refusé de fournir des détails à l’époque.

Bien que Kirby ait affirmé à plusieurs reprises que les cours de formation américains n’avaient joué aucun rôle dans le coup présidentiel, l’assassinat est le dernier d’une longue série de coups d’État et de complots de meurtre impliquant du personnel étranger formé aux États-Unis. Depuis 2008, l’Afrique à elle seule a connu pas moins de sept coups d’État militaires menés par des combattants entraînés par les États-Unis. Parmi les plus récents figurent deux coups d’État distincts au Mali depuis août 2020, tous deux dirigés par le colonel américain Assimi Goïta.

À l’échelle mondiale, le bilan des programmes de formation américains apparaît beaucoup plus accablant. Entre 1970 et 2009, des militants formés aux États-Unis ont été impliqués dans 165 tentatives de coup d’État, selon une étude publiée en 2017 par Jonathan Caverley de l’US Naval War College et Jesse Savage du Trinity College de Dublin. Bien que leurs recherches se soient limitées à seulement deux programmes spécifiques, ils ont trouvé un « relation solide entre l’entraînement américain des forces armées étrangères et les tentatives de coup d’État soutenues par l’armée ».





Aussi sur rt.com

Biden enverra des Marines pour garder l’ambassade américaine en Haïti, mais dit qu’un déploiement plus large « n’est pas à l’ordre du jour pour le moment »







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !