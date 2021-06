Le Pentagone admet 23 morts de civils par les opérations militaires américaines en 2020 – bien moins que ce qu’affirment les ONG

« Environ« 23 civils ont été tués et 10 autres blessés lors des opérations militaires américaines de 2020 en Afghanistan, en Irak, au Nigeria, en Somalie, en Syrie et au Yémen, selon l’évaluation du département américain de la Défense. Les parties non classifiées de son rapport annuel sur les victimes civiles ont été rendues publiques mercredi, le Pentagone notant que chaque section «peut inclure une annexe classifiée. «

L’armée américaine a déclaré qu’elle avait formellement enquêté « rapports toutes sources« évalué comme »pertinent et crédible» dans la rédaction du rapport, qui doit être soumis chaque année aux commissions de défense du Congrès. Ces sources comprennent des informations reçues d’organisations non gouvernementales (ONG), ainsi que des médias et des réseaux sociaux, et de particuliers. Le Pentagone a également examiné et réévalué les informations sur les victimes civiles résultant de ses actions militaires au cours des années précédentes, a-t-il déclaré.

En Afghanistan, 165 rapports faisant état de victimes civiles liées aux opérations des forces américaines ont été reçus en 2020. Sept de ces rapports ont été jugés crédibles, le Pentagone admettant « »environ 20 civils tués et environ 5 civils blessés” tant dans ses frappes aériennes que dans ses opérations au sol. Le bilan des morts civiles en Afghanistan – où Washington mène des opérations »pour soutenir le gouvernement, « atténuer les menaces posées par les organisations extrémistes violentes » et « favoriser la stabilité, » est le plus élevé dans le rapport.

En Irak et en Syrie, le document dit «369 nouveaux rapports d’incidents potentiels de victimes civiles survenus de 2014 à 2020» ont été reçus l’année dernière, s’ajoutant à un total de 2 531 rapports transmis par les ONG. Notant comment « sérieusement » il faut des rapports de victimes et avertissant que certains « restent en cours d’évaluation« , le Pentagone a décidé que les opérations américaines avaient fait des victimes civiles dans 351 de ces rapports entre 2014 et 2020. Rapportant en particulier sur les décès de non-combattants en 2020, l’armée américaine a déclaré qu’en février 2021, un seul civil avait été tué à la suite d’une opération aérienne en Irak, où elle combat l’Etat islamique et « L’Iran et les milices soutenues par l’Iran. «

Le Pentagone a également admis un mort civil et cinq blessés civils dans ses opérations militaires en Somalie. Il a évalué onze rapports comme crédibles, sur 71 reçus en 2020. Au Nigeria, aucune victime civile liée aux missions américaines n’a été signalée, selon le document. Le nombre exact de « combattants ennemis« les tués ou les blessés ne sont systématiquement comptabilisés dans aucune des zones de guerre où les États-Unis sont impliqués, selon le rapport, affirmant que l’exécution d’un « »nombre de corps » ne fournirait pas nécessairement un « mesure significative” du succès militaire.

Reconnaissant que «les victimes civiles sont une partie tragique et inévitable de la guerre, » le rapport dit que l’armée américaine est « déterminé à limiter les dommages causés aux civils. » Pour réduire les pertes civiles, les technologies ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) et des armes à guidage de précision sont utilisées par les forces américaines, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, diverses ONG internationales pensaient que l’armée américaine avait sous-estimé les victimes civiles. « Le devis public minimum« pour 2020 était presque cinq fois plus élevé que les chiffres officiellement publiés, a déclaré Airwars, une organisation de transparence évaluant les réclamations pour dommages causés aux civils dans les zones de conflit, ajoutant que d’autres ONG, dont Amnesty International, »place le péage réel nettement plus haut. » Rien qu’en Afghanistan, la Mission des Nations Unies (MANUA) a attribué 89 décès de civils aux forces militaires internationales – dont les forces américaines constituent la majorité – en 2020. Alors que le rapport du Pentagone est un « percée significative en matière de transparence», ses estimations sont encore apparemment sous-estimées, a commenté Airways, affirmant que «les civils méritent sûrement mieux. «

