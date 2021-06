Le rapport très attendu du PENTAGON sur les OVNIS a déçu beaucoup, surtout après avoir omis une section top secrète qui, selon certains, continue d’empêcher les informations critiques d’atteindre la place publique.

Le rapport de neuf pages qui a été publié vendredi était essentiellement un substitut OVNI-lite par rapport à la version classifiée envoyée au Congrès.

Luis Elizondo a salué la publication du rapport déclassifié du Pentagone sur les ovnis comme « historique », mais a reconnu qu’il y a beaucoup plus qui reste caché Crédit : Fox News

Le rapport a dénombré 144 observations d’OVNI se produisant principalement en 2019 qui n’ont pu être vérifiées par aucune explication terrestre Crédit : AFP

« C’est un moment historique pour nous, dans notre pays et notre armée », a déclaré Luis Elizondo, l’ancien directeur du programme Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) du Pentagone pour étudier les ovnis, lors d’une interview sur l’émission Fox News de Tucker Carlson à la suite de la publication du rapport.

« Le gouvernement est officiellement et officiellement sorti et a informé le Congrès que ces choses sont – A, elles sont réelles – et deux, qu’elles ne sont pas les nôtres et qu’elles semblent fonctionner, au moins certaines d’entre elles… en manières remarquables », a-t-il déclaré.

Dans la version publique, l’armée a compté 144 observations d’OVNI se produisant principalement en 2019 qui n’ont pu être vérifiées par aucune explication terrestre.

Le Pentagone s’appuie sur le référent plus moderne : les Phénomènes Aériens Non Identifiés (UAP).

La majorité des phénomènes aériens inexpliqués (PAU) ne sont pas signalés ou ne sont pas comptés Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Elizondo affirme que la majorité de ces PAN ne sont pas signalés dans l’armée, concluant que le dernier rapport n’est qu’un petit décompte des observations.

« Une grande majorité des reportages ne sont pas signalés », a-t-il déclaré dans l’interview de Fox News.

« Pourquoi? La stigmatisation et le tabou… concernant ce sujet, on peut donc supposer qu’il y a en fait bien plus que 144 incidents impliquant la Marine et l’année dernière seulement.

Le rapport semble reconnaître que les capacités militaires à la fois dans les domaines de la défense et du renseignement travaillent avec des données insuffisantes pour identifier la nature des ovnis.

Le rapport suggère qu’une grande partie des observations douteuses seront probablement attribuées soit à un « encombrement aérien », à des phénomènes atmosphériques naturels ou aux « systèmes adverses étrangers » plus sinistres. Crédit : Alamy

Le Pentagone a reconnu dans le rapport que ses capacités sur les engins de défense militaires américains « sont généralement conçues pour remplir des missions spécifiques », mais dans ce cas, elles sont mal équipées pour « identifier l’UAP ». Crédit : Reuters

Par exemple, les capteurs montés sur les engins de défense militaires américains « sont généralement conçus pour remplir des missions spécifiques », mais dans ce cas, ils sont mal équipés pour « identifier l’UAP », selon le rapport.

Le rapport suggère également que lorsque les objets dans le ciel seront enfin découverts, ils seront probablement classés par un tas de choses, y compris « l’encombrement aérien » comme un ballon dégonflé, des phénomènes atmosphériques naturels à des « systèmes adverses étrangers » plus sinistres.

De plus, rien dans le rapport ne concluait que les avions volants ne sont pas des extraterrestres.

Le rapport est le résultat de législateurs qui ont poussé à la publication des conclusions après que tant d’incidents ineffables aient été documentés au cours des 20 dernières années.

Les pilotes de l’US Navy, par exemple, ont enregistré des objets voyageant à des vitesses apparemment hypersoniques, tournant et disparaissant mystérieusement.

« Il y a beaucoup plus d’observations que ce qui a été rendu public », John Ratcliffe, qui a été directeur du renseignement national de l’ancien président Donald Trump dans une interview avec Fox News.

« Il y a des cas où nous n’avons pas de bonnes explications pour certaines des choses que nous avons vues. »

Il a suggéré que le rapport rende compte des incidents qui se produisent « partout dans le monde ».

« Nous parlons d’objets qui ont été vus par des pilotes de la Navy ou de l’Air Force ou qui ont été captés par des images satellites qui se livrent franchement à des actions difficiles à expliquer », a déclaré Ratcliffe.

Son arrivée survient alors que des adversaires américains comme la Chine et la Russie sont accusés d’utiliser éventuellement des technologies militaires et de surveillance inconnues et très avancées.

« L’UAP représenterait également un défi pour la sécurité nationale s’il s’agit de plates-formes de collecte d’adversaires étrangers ou s’il fournit la preuve qu’un adversaire potentiel a développé une technologie révolutionnaire ou perturbatrice », indique le rapport.

« Nous prenons au sérieux toutes les incursions dans nos espaces d’exploitation », a déclaré John Kirby, un porte-parole du Pentagone.

« Cela pourrait potentiellement impliquer des problèmes de sécurité et/ou de sécurité nationale », a-t-il ajouté, se référant aux rapports de l’UAP que le ministère de la Défense a enregistrés.