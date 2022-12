Le Pentagone accorde 9 milliards de dollars de contrats cloud à Google, Oracle, Microsoft et Amazon

Le ministère de la Défense mercredi annoncé que le Pentagone répartit 9 milliards de dollars de contrats cloud entre Google, Oracle, Microsoft et Amazon.

Les contrats ont été attribués aux quatre entreprises technologiques pour aider à développer la capacité conjointe de combat en nuage, ou JWCC, qui rationalisera l’informatique en nuage pour l’armée américaine à travers le monde. Les entreprises sont chargées de créer des réseaux cloud qui “fourniront des capacités cloud d’entreprise au ministère de la Défense dans les trois classifications de sécurité : non classifié, secret et top secret”, a déclaré le département. dit plus tôt cette année.

La division des contrats entre quatre entreprises aide le Pentagone à éviter de dépendre d’une seule entreprise pour tous ses besoins en informatique en nuage, ce qui atténue le risque de perturbations ou de pannes potentielles du réseau. Auparavant, le Pentagone fait face à des défis juridiques en 2019 d’Amazon et d’Oracle après avoir attribué à Microsoft un contrat de 10 milliards de dollars pour son Cloud d’infrastructure de défense d’entreprise communeou JEDI, mais a finalement annulé le contrat.

“Le but de ce contrat est de fournir au ministère de la Défense des services cloud disponibles dans le monde entier à l’échelle de l’entreprise dans tous les domaines de sécurité et niveaux de classification”, a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué. Les contrats devraient durer jusqu’en juin 2028.