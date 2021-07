Les OVNIS sont passés des théories du complot marginales à un véritable débat sur la sécurité nationale aux États-Unis.

L’année dernière, les responsables du Pentagone ont pris une mesure sans précédent pour confirmer un trio de vidéos remarquables qui montraient des rencontres américaines avec des ovnis.

Le débat est toujours ouvert sur ce qu’étaient les phénomènes filmés – mais il a été clair pour tout le monde, quelque chose est dans le ciel.

Peut-être le plus frappant était une vidéo connue sous le nom de « Tic Tac » – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse.

Les États-Unis ont également confirmé l’existence de l’Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) – un programme du Pentagone mis en place pour étudier les ovnis avant d’être dissous en 2017.

Cependant, il a été remplacé par l’UAP Task Force en juin 2020 après un vote de la commission du renseignement du Sénat américain.

Les chefs de la défense ont depuis confirmé un certain nombre de fuites de vidéos et de photos d’OVNI qui ont été soumises à la Task Force pour enquête.

Pourquoi cette soudaine ruée vers la transparence ?

Aucun en dehors des ailes secrètes du gouvernement américain ne le sait actuellement avec certitude.

Et en tant qu’addendum à un projet de loi de secours Covid de 5 500 pages adopté en décembre, le bureau du directeur du renseignement national a reçu l’ordre de compiler un rapport sur les ovnis dans les 180 jours.

Le rapport UAP est tombé comme prévu le 25 juin et, bien qu’il ne révèle pas grand-chose, il n’exclut rien non plus, car une grande partie reste confidentielle.

Les États-Unis semblent avoir reconnu que les ovnis – quels qu’ils soient – sont réels et constituent une menace potentielle pour la sécurité nationale car ils semblent pouvoir entrer dans l’espace aérien restreint en toute impunité.

Est-ce des extraterrestres ? Officiellement, la position des États-Unis est simplement « nous ne savons pas encore » car d’autres divulgations sont attendues dans les mois et les années à venir.