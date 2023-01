Le Pentagone a trompé le public sur une frappe de drone qui a tué des enfants – NYT

Une enquête interne a blâmé le biais de confirmation pour la frappe bâclée du drone de Kaboul en 2021

Des hypothèses erronées et des préjugés d’analystes américains ont conduit à l’attaque par drone de Kaboul qui a tué 10 civils, dont sept enfants, lors du retrait chaotique d’Afghanistan du Pentagone en août 2021, selon une enquête militaire interne.

Les tensions étaient vives le jour de l’attaque du drone, trois jours seulement après l’attentat terroriste du 26 août qui a tué 13 soldats américains et plus de 100 Afghans à l’aéroport de Kaboul. L’enquête du Commandement central américain (CENTCOM) a noté qu’une autre attaque de l’Etat islamique était attendue ce jour-là et que des rapports de renseignement indiquaient qu’elle impliquerait une Toyota Corolla blanche, a rapporté vendredi le New York Times.

Des analystes militaires ont observé une Corolla blanche s’arrêter à ce qu’ils pensaient être un complexe de l’EIIS-K, alors ils ont commencé à suivre la voiture, selon le rapport. Après que le véhicule se soit garé dans une cour fermée près de l’aéroport quelques heures plus tard, une frappe de missile Hellfire sur la voiture par un drone MQ-9 Reaper a été ordonnée. Plus tard dans la journée, des responsables américains ont annoncé qu’ils avaient réussi à empêcher un autre attentat terroriste.

Alors que des rapports faisant état de morts civiles commençaient à faire surface, les responsables américains ont déclaré qu’ils avaient « aucun indice » de ces victimes et cherchaient à savoir si une explosion secondaire aurait pu tuer quelqu’un. Cependant, selon le Times, l’enquête du CENTCOM a révélé que des analystes ont rapporté dans les 20 minutes suivant l’attaque que des civils auraient pu être tués. En trois heures, ils avaient évalué qu’au moins trois enfants avaient été tués.

Les responsables militaires ont continué à dissimuler ce qu’ils savaient de la grève. Trois jours plus tard, le chef d’état-major interarmées Mark Milley a déclaré que l’attaque était “vertueux” et qu’il avait tué un facilitateur de l’Etat islamique et un inconnu “autres.” Le conducteur de la Corolla s’est avéré être un travailleur humanitaire qui avait passé la journée à récupérer l’ordinateur portable de son employeur, à emmener ses collègues au travail et à en revenir et à charger des bidons d’eau dans sa malle pour les ramener à la maison.

L’enquête du CENTCOM s’est achevée une semaine et demie après l’attaque du drone et n’a jamais été rendue publique, a indiqué le Times. Seize mois plus tard, le journal a obtenu 66 pages partiellement expurgées du rapport, seulement après avoir poursuivi CENTCOM en vertu de la loi sur la liberté d’information.

L’enquête a détaillé comment les biais ont conduit les analystes à faire des hypothèses tragiquement erronées. Par exemple, ils ont conclu qu’un colis chargé dans la voiture contenait des explosifs en raison de sa “manipulation et taille soignées”, et que l’itinéraire erratique du conducteur signifiait qu’il essayait d’échapper à la surveillance.