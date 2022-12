Le Pentagone a reçu “plusieurs centaines” de nouveaux rapports d’OVNIS

WASHINGTON (AP) – Un nouveau bureau du Pentagone mis en place pour suivre les rapports d’objets volants non identifiés a reçu “plusieurs centaines” de nouveaux rapports, mais aucune preuve jusqu’à présent de vie extraterrestre, a déclaré vendredi la direction de l’agence aux journalistes.

Le bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines (AARO) a été créé en juillet et est chargé non seulement de suivre les objets non identifiés dans le ciel, mais aussi sous l’eau ou dans l’espace – ou potentiellement un objet qui a la capacité de se déplacer d’un domaine à l’autre. Suivant.

Le bureau a été créé après plus d’un an d’attention portée aux objets volants non identifiés que les pilotes militaires ont observés mais ont parfois hésité à signaler par crainte de stigmatisation.

En juin 2021, le bureau du directeur du renseignement national a signalé qu’entre 2004 et 2021, il y a eu 144 rencontres de ce type, dont 80 ont été capturées sur plusieurs capteurs.

Depuis lors, “nous avons eu beaucoup plus de signalements”, a déclaré le directeur du bureau des anomalies, Sean Kirkpatrick.

Tara Copp, l’Associated Press