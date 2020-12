L’armée américaine n’a pas réussi à garder une trace de divers appareils «sensibles» tels que des dispositifs de vision nocturne, des systèmes de surveillance et d’autres kits fournis au gouvernement afghan, a découvert un chien de garde américain.

Le grave manque de comptabilité des jouets militaires fournis à Kaboul a été révélé dans un nouveau rapport de l’Inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR).

Le Commandement combiné de la transition de la sécurité en Afghanistan (CSTC-A) chargé de fournir ce qu’on appelle la surveillance de l’utilisation finale (EUM) devait s’assurer que l’équipement fourni était utilisé exactement comme convenu, mais n’a pas réussi à suivre plus de la moitié des articles qu’il aurait dû vérifié au cours de la dernière période de 365 jours.

«Nous avons déterminé que le CSTC-A n’avait pas inventorié 60% des articles de défense améliorés désignés par l’EUM – ceux considérés comme contenant des technologies sensibles – entre mai 2019 et avril 2020 en raison des contraintes de sécurité et des limites de voyage», le rapport lit.

Les articles EUM doivent être vérifiés chaque année par les responsables militaires américains. Environ cinq pour cent d’entre eux, censés être encore utilisés par les forces afghanes, n’ont jamais été inventoriés depuis l’exercice 2017. Alors que l’armée américaine s’efforce d’obtenir une responsabilité à 100% sur les éléments listés par l’EUM, le CSTC-A a ouvertement admis qu’il ne serait jamais en mesure d’atteindre cet objectif, indique le rapport.

Selon les responsables du CSTC-A, le commandement n’a jamais satisfait à son exigence d’inventaire à 100% et il est peu probable qu’il le fasse un jour, car la situation sécuritaire en Afghanistan empêche certains inventaires.

Outre le manque flagrant de responsabilité, le chien de garde a également noté que de nombreux équipements fournis aux forces afghanes finissent par être perdus, brisés et – vraisemblablement – volés très rapidement. Tous les appareils de vision nocturne demandés au cours de l’exercice 2019 ont déjà été détruits ou perdus, selon le rapport.

Selon les informations de l’ANDSF [Afghan National Defense and Security Forces] unités soumises au CSTC-A, 19 des 48 dispositifs de vision nocturne améliorés désignés par l’EUM pour lesquels l’ANDSF a demandé l’approbation du gouvernement américain pour les changements d’utilisation finale au cours de l’exercice 2019 ont été capturés par les forces ennemies et 29 ont été enregistrés comme détruits, endommagés , ou perdu.

Le SIGAR a exhorté le Pentagone à modifier ses procédures de surveillance et à les rendre plus adaptées à l’Afghanistan, où les États-Unis mènent leur guerre depuis près de 20 ans. Pendant le conflit sans fin, l’armée américaine a transféré plus de 28 milliards de dollars d’équipement militaire au gouvernement afghan.

Les coûts affreux, ainsi que les milliers de vies de soldats perdues, cependant, n’ont donné aucun résultat significatif pour Washington ou le gouvernement de Kaboul qu’il soutient. Malgré des années de combats, leur principal adversaire, le groupe militant taliban, contrôle plus de la moitié du pays. Alors que les États-Unis ont finalement été contraints de conclure un accord de paix difficile avec le groupe, des combats d’intensité moyenne, ainsi que de fréquentes attaques terroristes, persistent dans ce pays déchiré par la guerre.

