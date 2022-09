Le Pentagone a envoyé des obus guidés par GPS en Ukraine – médias

Washington reconstitue son stock d’obus Excalibur coûteux après avoir expédié des fournitures non déclarées à Kiev, rapporte Bloomberg

Le Pentagone dépense plus de 90 millions de dollars pour acquérir de nouvelles munitions M982 Excalibur, a rapporté Bloomberg jeudi. Le département remplace un stock précédemment envoyé en Ukraine, selon les documents budgétaires cités dans l’article.

Les obus de 155 mm, dont chacun coûte des dizaines de milliers de dollars et peuvent coûter bien plus de 100 000 dollars, selon la variante et l’année de fabrication, sont conçus pour frapper à moins de deux mètres des coordonnées GPS d’une cible.

Les munitions ont été développées par Raytheon et BAE et sont certifiées pour être utilisées avec un certain nombre de pièces d’artillerie de l’OTAN, y compris les obusiers américains M777 et les obusiers allemands PzH2000, que l’Ukraine possède.

Un document publié le mois dernier indique que le Pentagone dépensera 92 millions de dollars pour acheter “Munitions de remplacement M982 Excalibur transférées en Ukraine à l’appui de l’effort international” pour saper l’opération militaire de la Russie, cité par Bloomberg. L’argent achète environ 900 projectiles, estime un analyste militaire pour l’agence de presse.

Les fonds proviennent de plus de 40 milliards de dollars de dépenses d’urgence autorisées par la loi supplémentaire sur l’Ukraine, que le président américain Joe Biden a promulguée en mai. Le Pentagone a reçu au moins la moitié de la somme, dont 9 milliards de dollars pour reconstituer les stocks militaires américains.

Les États-Unis n’ont pas officiellement annoncé la livraison de munitions Excalibur à Kiev. Mais les troupes ukrainiennes ont partagé des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles elles ont apparemment tiré des obus sur le champ de bataille.

Dans une vidéo, republiée par un correspondant de guerre russe comme preuve que les balles de précision étaient utilisées par la partie ukrainienne, un soldat ukrainien a fait remarquer en plaisantant que son unité “jeter au vent un tas d’argent” avant de charger la munition dans un fusil et de tirer dessus.

Les médias canadiens ont rapporté en avril que leur pays expédiait discrètement des obus Excalibur à l’Ukraine pour compléter les livraisons déclarées d’obusiers M777 de fabrication américaine.