En juin 2019, l’administration Trump a de nouveau envisagé d’utiliser des bases militaires pour héberger 5000 mineurs migrants. Parmi les endroits considérés, il y avait Malmstrom AFB dans le Montana, qui abrite plus de 100 missiles nucléaires, et l’immense installation de l’armée à Fort Benning, en Géorgie. Les enfants auraient été pris en charge par le personnel du HHS et non par l’armée.

