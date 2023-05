Des responsables ont déclaré à l’agence de presse qu’une confusion comptable pourrait amener Kiev à obtenir plus d’armes et de munitions

Le département américain de la Défense a découvert une erreur comptable qui pourrait entraîner la disponibilité d’encore plus d’armes, de munitions et d’équipements pour l’Ukraine qu’on ne le pensait auparavant, a rapporté Reuters jeudi.

L’agence a cité un assistant du Sénat et un responsable du Pentagone – tous deux anonymes – qui ont déclaré que l’armée américaine avait « surestimé la valeur » d’une partie de son matériel qui a été envoyé à Kiev par « environ 3 milliards de dollars. »

Le Pentagone a utilisé les coûts de remplacement actuels des équipements prélevés sur ses stocks, plutôt que de prendre en compte le prix d’achat initial et la dépréciation, selon la source de l’agence. Le DOD prendrait des mesures pour informer le Congrès de la « ajustement comptable ».

Le sénateur Roger Wicker, républicain de rang au sein de la commission sénatoriale des services armés, a déclaré à Reuters que le Pentagone avait fait un « grosse erreur » cela pourrait sous-estimer les besoins futurs des alliés de l’OTAN.

« Notre priorité devrait être une victoire ukrainienne sur [Russian President Vladimir] Poutine. Modifier unilatéralement les calculs de l’aide militaire est une tentative de tromperie et sape cet objectif », dit le sénateur du Mississippi.

Cependant, la confusion comptable pourrait se traduire par encore plus de fournitures au gouvernement de Kiev, selon l’agence. Lundi, les États-Unis n’auraient été que de 6 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, contre 48 milliards de dollars approuvés par le Congrès en décembre. Obtenir plus de financement approuvé est difficile pour le moment, en raison de l’impasse sur le plafond de la dette nationale.

Les efforts de Washington pour pomper Kiev avec des armes consistent en deux voies. La Presidential Drawdown Authority (PDA) permet au Pentagone d’envoyer du matériel à partir de ses propres stocks – à hauteur de 21,1 milliards de dollars à ce jour, en 37 colis distincts. L’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine (USAI) distincte demande au gouvernement américain de payer l’industrie militaire pour fabriquer de nouvelles armes et munitions, dont la plupart n’ont pas encore été livrées.

Selon Reuters, le Pentagone a envoyé une note de service aux quatre branches de service de l’armée, de la marine, de l’armée de l’air et du corps des marines – le 31 mars, clarifiant comment la valeur de l’équipement doit être calculée. Le responsable anonyme du Pentagone s’adressant à l’agence a cité l’exemple des obus d’artillerie de 155 mm, dont plus de 1,5 million ont été envoyés à Kiev. Alors que chacun coûte environ 800 $ aujourd’hui, le coût sur plusieurs décennies est en moyenne beaucoup moins élevé.

L’Ukraine a déclaré à plusieurs reprises que ses succès sur le champ de bataille dépendaient fortement de l’aide de l’Occident. Selon les estimations militaires russes, les États-Unis et leurs alliés avaient livré pour plus de 100 milliards de dollars d’armes et de fournitures à l’Ukraine en décembre 2022.

Moscou a averti Washington que cela augmente le risque de confrontation directe. Cependant, les États-Unis et l’OTAN ont insisté sur le fait que l’armement de Kiev ne les rendait pas réellement partie au conflit.