Le Pentagone a abattu un objet inconnu volant dans l’espace aérien américain au large de la côte de l’Alaska, selon la Maison Blanche

Le Pentagone a abattu vendredi un objet inconnu volant dans l’espace aérien américain au large de l’Alaska sur ordre du président américain Joe Biden, ont indiqué des responsables de la Maison Blanche.

L’objet volait à environ 40 000 pieds (environ 12 100 mètres) et constituait une “menace raisonnable” pour la sécurité des vols civils, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Il a décrit l’objet comme ayant à peu près la taille d’une petite voiture.

C’était la deuxième fois en une semaine que des responsables américains abattaient un type d’objet volant au-dessus des États-Unis. Samedi, des avions de chasse ont abattu un ballon espion chinois présumé au large des côtes de la Caroline du Sud.

Les responsables de la Maison Blanche ont établi des différences majeures entre les deux épisodes. Kirby a dit qu’on ne savait pas encore à qui appartenait l’objet, et il n’a pas dit que c’était un ballon. Les responsables n’ont pas non plus pu dire s’il y avait du matériel de surveillance dessus. Il ne savait pas non plus d’où il venait ni quel était son but.

Kirby a déclaré que les pilotes de combat examinant visuellement l’objet ont constaté qu’il n’était pas habité.

L’objet est tombé dans les eaux glaciales et les responsables s’attendaient à pouvoir récupérer les débris plus rapidement que ceux de l’énorme ballon de la semaine dernière.

Biden a émis l’ordre mais avait voulu que le ballon soit abattu encore plus tôt. Il a été avisé que le meilleur moment pour l’opération serait au-dessus de l’eau. Les responsables militaires ont déterminé que le faire tomber au-dessus de la terre à partir d’une altitude de 60 000 pieds (environ 18 200 mètres) poserait un risque indu pour les personnes au sol.

Le développement est survenu près d’une semaine après que les États-Unis ont abattu un ballon espion chinois présumé au large de la côte de la Caroline après avoir traversé des sites militaires sensibles à travers l’Amérique du Nord. La Chine a insisté sur le fait que le survol était un accident impliquant un engin civil et menaçait de répercussions.

La Chine a répondu qu’elle se réservait le droit de “prendre d’autres mesures” et a critiqué les États-Unis pour “une réaction excessive évidente et une grave violation de la pratique internationale”.