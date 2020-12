Un internat privé pour filles a réécrit son programme d’histoire afin de remettre en question le «récit occidental blanc» suivant le mouvement Black Lives Matter.

Roedean School, près de Brighton dans l’East Sussex, a décidé d’éloigner les cours d’histoire de « l’histoire de l’île » britannique et d’enseigner aux étudiants les événements mondiaux dans un contexte plus large.

Les élèves âgés de 11 à 14 ans découvriront les Tudors noirs et la filleule de la reine Victoria, Sara Forbes Bonetta, une princesse ouest-africaine qui a été réduite en esclavage avant d’être secourue et amenée en Angleterre, a rapporté le Times.

Ils étudieront la Seconde Guerre mondiale dans une perspective mondiale, compte tenu de l’impact de l’événement – qui a impliqué la grande majorité des pays du monde – ailleurs.

Les élèves de la 7e à la 9e année apprendront également la dynastie Song – qui dirigea la Chine entre 960 et 1279 – aux côtés de l’Empire islamique.

Roedean School (photo), près de Brighton dans l’East Sussex, elle s’apprête à éloigner les cours d’histoire de « l’histoire de l’île » britannique et à enseigner aux étudiants les événements mondiaux dans un contexte plus large

D’autres sujets du programme «décolonisé» comprendront la traite des esclaves à Brighton et la vie du voyageur Sake Dean Mahomed, qui a introduit la cuisine indienne en Europe.

Le directeur Oliver Blond a déclaré: «Nous voulions défier le récit à prédominance européenne occidentale et regarder au-delà des limites de« l’histoire insulaire »britannique, pour découvrir des histoires cachées à la fois au niveau national et international.

«La question a été soulevée de savoir si chacun dans la communauté roedéenne se voyait dans l’histoire qu’il étudie à l’école et à cette fin, des perspectives plus diverses ont été incorporées dans le programme existant, afin de contester les idées préconçues et de stimuler le débat.

Le secrétaire à l’Éducation de l’époque, Michael Gove, a déclaré en 2010 que les écoles devraient axer leur programme d’histoire sur «l’histoire de l’île» britannique, ajoutant: «Cette destruction de notre passé doit cesser.

Les élèves rient en célébrant leurs résultats A Level de la Roedean School de Brighton en 2019

Les élèves de l’école âgés de 11 à 14 ans découvriront la filleule de la reine Victoria, Sara Forbes Bonetta (photo), une princesse ouest-africaine réduite en esclavage avant d’être sauvée et amenée en Angleterre.

Cependant, il y a eu une campagne récente pour «décoloniser» le programme au Royaume-Uni à la suite du mouvement Black Lives Matter, qui a été déclenché après la mort de l’homme noir non armé George Floyd à Minneapolis en mai.

À Roedean, qui a été fondée en 1885 et coûte jusqu’à 22 000 £ par an, les élèves qui passent les examens GCSE et A-level continueront à suivre des cours d’histoire «plus conventionnels».

La responsable de l’histoire, Sarah Black, a déclaré: « Bien que nous ayons souhaité ajouter de nouvelles unités d’étude, nous avons également veillé à ne pas adopter une approche symbolique et avons plutôt voulu intégrer de nouvelles perspectives provenant d’un éventail plus diversifié de groupes … contester les idées préconçues et stimuler le débat ».

Cela vient après que le directeur d’Eton College a promis de «décoloniser» le programme et de diversifier son personnel après un appel des étudiants et des parents en juin.

Cela vient après que le directeur d’Eton College (photo) a promis de « décoloniser » le programme et de diversifier son personnel après un appel des étudiants et des parents en juin.

L’ancienne école de Tony Blair du Fettes College à Édimbourg, illustrée ci-dessus, a déclaré qu’elle utiliserait le moment comme « catalyseur d’un réel changement, et nous travaillons avec le personnel pour produire un plan d’action »

Simon Henderson a déclaré qu’il veillerait à ce que les élèves de la prestigieuse école «comprennent les racines historiques du racisme et, plus important encore, comment il se poursuit dans le monde aujourd’hui».

Il a fait cet engagement en réponse à une lettre signée par 635 étudiants et parents, qui examinait les questions de « race et d’inégalité » soulevées après la mort de l’homme noir non armé M. Floyd.

La lettre disait qu’il était «impératif» qu’Eton enseigne un programme qui «tente de combattre et de révéler le racisme systémique au sein de la société».

Il a ajouté que le colonialisme britannique et les relations raciales «est un sujet qui doit avoir plus de priorité dans le programme, au lieu d’être ignoré ou brièvement abordé».

On dit également que les meilleures écoles indépendantes telles que Winchester, Fettes, Ampleforth et St Paul’s Girls «formulent de nouvelles approches» pour enseigner le passé colonial de la Grande-Bretagne.

Gavin Williamson (photo) avait précédemment indiqué qu’il serait « incroyablement intéressé » à faire en sorte que le programme d’histoire du pays « reflète » la diversité de la population britannique.

«Nous avons lancé un examen de la culture et des pratiques de l’école, et nous avons l’intention que cet examen se termine le prochain trimestre», a déclaré le Winchester College en juin.

« Un objectif majeur sera notre programme et notre désir d’enseigner au-delà du programme traditionnel en appliquant une perspective globale et un plus large éventail de sources », a-t-il ajouté.

L’ancienne école de Tony Blair du Fettes College à Édimbourg a déclaré qu’elle utiliserait le moment comme «un catalyseur pour un changement réel, et nous travaillons avec le personnel pour produire un plan d’action».

Le mois dernier, le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a indiqué qu’il serait «incroyablement intéressé» à faire en sorte que le programme d’histoire du pays «reflète» la diversité de la population britannique.

Il a déclaré au Sunday Telegraph: « Il est vraiment important que l’histoire enseignée dans les écoles examine la riche diversité et la tapisserie qui ont rendu notre nation si grande, et le rôle important que des personnes de tous horizons ont joué dans notre histoire. »

Le secrétaire à l’Éducation a déclaré que nous devrions être « très fiers de notre histoire », ajoutant: « Je voudrais toujours que les écoles célèbrent l’histoire de notre grande nation et le rôle important que nous avons joué dans le monde et façonner le monde pour le mieux. »

M. Williamson a expliqué que cela signifie «s’assurer que nous reflétons toujours très bien la diversité et toutes ces personnes qui ont joué un rôle important dans l’histoire de notre nation».