Le pénis d’un homme se coince dans un cadenas, libéré par un médecin après deux semaines

Dans un cas extrêmement bizarre de Bangkok, en Thaïlande, un homme de 38 ans a dû être transporté d’urgence à l’hôpital après que son pénis se soit coincé dans le trou d’une serrure. Après deux semaines de douleur silencieuse, il a finalement alerté sa mère de l’incident, après quoi elle l’a emmené à l’hôpital où les médecins l’ont finalement soulagé de son état. Mais à ce moment-là, il était trop tard et son pénis aurait été défiguré à jamais.

Le jeune homme, dont le nom n’a pas été divulgué, est toujours célibataire et vit avec sa mère. Selon sa mère, qui l’a emmené à l’hôpital, son fils était frustré par son célibat et utilisait la serrure pour se masturber. En fait, ce n’est pas la première fois qu’il se livre à un tel acte. Cependant, cette fois, cela a horriblement mal tourné et ses organes génitaux se sont coincés dans la serrure. Bien que l’homme n’ait révélé son état à personne par honte, ses parties intimes ont contracté une infection après avoir été piégé dans la serrure pendant deux semaines.

Selon des sources hospitalières, les médecins ont dû couper la serrure au moyen d’un cutter électrique, après quoi l’organe a été libéré. L’opération a duré environ une demi-heure. Cependant, l’organe semblait avoir été gravement mutilé et resterait probablement dans un état aussi défiguré et dysfonctionnel pour le reste de la vie de l’homme.

Le jeune homme est sous traitement pour infection. Les médecins disent qu’il souffre toujours, bien que les analgésiques qui lui ont été administrés après l’opération soulageraient progressivement la douleur.

