Le pendule politique oscille – Shaw Local

Les experts ont tendance à dire que le pendule politique à moyen terme s’éloigne du parti du président le plus récemment élu. Les démocrates du président Joe Biden perdront-ils des sièges à la Chambre et au Sénat lors des élections de mi-mandat de novembre ? Le pendule politique basculera-t-il du bleu au rouge ? Ou passer des partisans de Biden aux partisans de Trump ? Va-t-il s’éloigner des citoyens respectueux des lois en faveur des insurgés du 6 janvier ?

Cependant, la politique n’est pas aussi immuable que la physique d’un pendule. Vous pouvez changer l’arc du pendule politique et effectuer les élections du mardi 8 novembre. Bien sûr, vous pouvez voter, mais vous pouvez également défendre et soutenir les candidats démocrates dans les près de 100 jours restants.

Je vis dans le 6e district du Congrès de l’Illinois et je fais du bénévolat et je fais des contributions financières pour réélire le représentant américain Sean Casten. En tant que démocrate, Casten est un ardent défenseur de l’énergie propre, de la lutte contre le changement climatique, du renforcement des droits des femmes et de mesures de sécurité raisonnables pour les armes à feu. Casten est un député efficace. Un exemple est le fait que la Chambre a récemment adopté le projet de loi de Casten, renforçant la loi sur le réseau contre les conditions météorologiques extrêmes.

Veuillez vous joindre à moi pour soutenir le représentant Sean Casten pour sa réélection. Agissez maintenant pour que le pendule oscille en bleu.

Dave Terril

Elmhurst