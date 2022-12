Le penalty raté de Harry Kane: les facteurs à l’origine de l’échec du capitaine anglais contre la France à la Coupe du monde | Nouvelles du football

Le monde semblait immobile.

Harry Kane a soulevé le haut de sa chemise au-dessus de son menton, alors que la réalisation naissante s’installait. À six minutes de la fin, un égaliseur sur la ligne en quart de finale de Coupe du monde, il avait raté un penalty.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le gardien français Hugo Lloris dit qu’il n’a pas été facile de trouver les mots lorsqu’il s’est entretenu avec son coéquipier de Tottenham Harry Kane après le quart de finale de la Coupe du monde. Lloris pense également que la France a une “opportunité unique” d’atteindre la finale de la Coupe du monde.



Le capitaine anglais Kane a déjà raté des tirs au but, mais si quelqu’un était fiable sur la grande scène, c’était bien lui. Il avait déjà égalisé une fois déjà contre la France, championne en titre.

On a beaucoup parlé du record du joueur de 29 ans dans les matchs où il a pris deux pénalités – que quelqu’un d’autre aurait dû tirer le deuxième, qu’il aurait dû le briser au milieu.

“Je suis toujours quelqu’un qui se prépare à obtenir une ou deux pénalités dans un match, j’ai toujours une idée de ce que je veux faire”, a déclaré Kane. TVI apres le jeu.

Fait intéressant, il a une forme récente très similaire. Moins de deux mois avant le quart de finale de la Coupe du monde, il a marqué un penalty lors d’un match de Ligue des champions contre Francfort avant de lever l’autre juste au-dessus de la barre.

Semble familier? On n’a pas tellement parlé de l’échec ce soir-là, car Tottenham menait déjà 3-2 dans le temps additionnel, a tenu bon pour la victoire et a fait un grand pas vers la qualification pour les 16 derniers, donc il a été rapidement oublié.

Ces deux ratés étaient-ils dus à la peur de Kane que le gardien ne sache où il visait? Ou y avait-il plus?

Image:

Semble familier? Le deuxième penalty de Kane pour Tottenham contre Francfort en octobre visait le haut à gauche mais a également battu la barre.





L’absence d’Henderson a laissé Kane “seul”

Geir Jordet, l’une des principales autorités en matière de technique et de recherche sur les pénalités, a travaillé avec des clubs de haut niveau et des équipes internationales pour améliorer leurs chances de succès à partir de 12 mètres.

Il a dit Sports du ciel La technique de Kane n’avait rien d’extraordinaire pour sa préparation habituelle, ce qui peut changer considérablement pour un tireur de penalty nerveux, et que des facteurs externes peuvent avoir joué pour le capitaine anglais.

Il a déclaré: “J’ai regardé le penalty, le coup de pied lui-même, essayant de penser à la dynamique entre Kane et [Hugo] Lloris, a également examiné ses comportements avant le tir.

“Je n’ai rien trouvé de remarquable. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien. Parce qu’évidemment, il a fait quelque chose qu’il ne fait pas d’habitude. Est-ce qu’il surcompense parce qu’il fait face à son coéquipier en club ?” Il n’y a pas que Lloris qui sait où il met ses pénalités, c’est le monde entier.

“C’était intéressant de regarder l’environnement qui était là. Le type de communication qui a eu lieu, la façon dont ses coéquipiers l’ont soutenu. Il avait des coéquipiers avec lui pour les deux coups de pied, mais c’était juste différent.

“Jordan Henderson est un champion du monde pour accompagner un tireur de penalty. Personne ne le fait mieux que lui. Pour le premier penalty, il a attrapé le ballon et a essentiellement escorté Kane dans la surface de réparation. C’était comme si un père envoyait son fils à école.

“Henderson a ensuite été remplacé juste avant le deuxième penalty – et c’est devenu différent. Au début, Kane était seul, ce qui ne veut rien dire, il a l’habitude de le faire seul et ce n’est pas quelque chose dont il est conscient. Mais ça aurait pu.”

L’ancien attaquant allemand Jurgen Klinsmann a déclaré qu’il avait ressenti l’attente de la faute initiale, puis le contrôle VAR, et enfin le malaise entourant le penalty a contribué au coup manqué.

Sans l’influence apaisante d’Henderson, Jordet a estimé que les coéquipiers bien intentionnés de Kane en Angleterre auraient pu contribuer au problème.

Il a déclaré: “Quand je regarde les détails de cela, j’ai l’impression qu’il est seul et un peu sans protection, même si les joueurs français ne sont pas très hostiles à ce stade. D’autres joueurs ont été bien pires. Mason Mount puis Jude Bellingham intervient et fait de son mieux pour soutenir Kane et protéger le point de penalty.

“Cela pourrait aussi ajouter un peu au problème, ou au moins un peu de chaos. Il y a un peu de va-et-vient après cela, contrairement à la façon dont Henderson était très calme, subtil mais totalement présent. Il était totalement là. C’est difficile à utiliser la science, ces choses deviennent un art.”

Même si l’avantage de Lloris sur les autres gardiens de but en termes de compréhension de la technique de pénalité de Kane était en réalité négligeable, les pénalités relèvent autant de la psychologie que de la capacité.

Et si l’inquiétude avait un instant traversé l’esprit de l’attaquant, raconta Jordet Sports du cielcela aurait servi d’avantage à Lloris.

“D’après mon expérience, chaque petit incident ou caractéristique supplémentaire dans une situation de penalty favorise normalement le gardien de but”, a-t-il déclaré. “Quand quelque chose se passe avant un tir au but, s’il y a une sorte d’histoire là-bas, quelque chose de spécial, cela donnera un petit avantage au gardien de but. Parce que l’on s’attend toujours à ce que le tireur de penalty marque.”

Kane “a pris le contrôle” pour enterrer le premier penalty

Un point positif de la montée en puissance de Kane est venu avant le premier penalty, qui avait fait monter la tension autour du public anglais qui regardait – mais lui a bien servi en battant son collègue du club de 12 mètres.

L’attaquant s’est délibérément dirigé vers le ballon après l’avoir d’abord posé, ramassé et repositionné avant de finalement tirer à la maison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alan Smith pense que le penalty manqué de Harry Kane contre la France sera difficile à oublier et si Gareth Southgate restera en tant que manager.



À l’époque, il semblait qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas. Était-il nerveux ? Distrait par le ballon ? Au contraire, c’était une marque de contrôle.

“C’était un scénario assez inhabituel”, a déclaré Jordet. “Je n’ai pas beaucoup vu cela, un joueur décidant de remplacer le ballon. Cela se produit lorsque les arbitres demandent à un joueur de le faire, et cela entraîne normalement une baisse de la performance du tireur de penalty d’environ huit pour cent.

“Mais c’est une distraction externe – c’est différent, il monte vers le ballon et décide de le déplacer, ce qui est similaire à ce que fait Erling Haaland.

“Cela indique qu’un joueur prend le contrôle d’une situation, et une fois que le coup de sifflet retentit, le temps qu’il met avant de frapper le ballon était bien dans sa plage normale – c’était légèrement plus rapide pour le second, mais toujours dans la plage.”